Maitena Berrueco 06 OCT 2025 - 14:45h.

A partir de noviembre cualquier vasco podrá solicitar cita para vacunarse

Cuándo hay que vacunarse contra la gripe, el covid y el VRS: la edad no es el único parámetro

San SebastiánLa guipuzcoana Mari Carmen Guerrero estaba en la cocina de su domicilio en plena faena cuando escuchó por la radio que este lunes 6 de octubre arrancaba en Euskadi la campaña de vacunación contra la gripe. No se lo pensó y marcó el teléfono para coger cita en su centro de salud, “en esta época hay muchos cambios de temperatura, así que pensé que cuanto antes, mejor”, relata. Dicho y hecho, esta mañana Mari Carmen se ha personado puntual en el Centro de Salud de Amara. “Llevo muchos años vacunándome”, confiesa esta mujer de 76 años, que no recuerda ya la última vez que padeció una gripe y que ha optado por vacunarse de manera simultánea contra el Covid. Recientemente, arrancó en Euskadi la campaña de vacunación contra la bronquiolitis aguda.

En la misma sala de espera, a tan solo unos metros de Mari Carmen, espera Manuel, de 69 años, que cada año repite el ritual porque “tengo pluripatología y desde que me la pongo no he pasado gripes”, “la ciencia es la ciencia”, añade.

Ambos pertenecen al grupo de personas mayores de 60 que junto a los menores de entre seis meses y cinco años, las mujeres embarazadas y las personas con mayor riesgo de presentar complicaciones en su salud conforman “la población más frágil” y a ellos va dirigida esta campaña del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, bajo el lema: ‘Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe. VACÚNATE’. El próximo mes, el resto de la población que desee vacunarse, podrá hacerlo.

A Paula con 96 años no le hizo falta llamar porque su propia enfermera contacto con ella para darle cita, Osakidetza llama a los mayores de 80 años para facilitarles el trámite. Esta mañana se ha puesto la vacuna junto a su hijo Jesús Pablo, de 65 años, “siempre nos la ponemos los dos porque así aunque cojamos la gripe no será tan fuerte”, explican.

Los vascos mayores de 75 años recibirán una vacuna antigripal “reforzada”, que hasta ahora se administraba solo en residencias, a quienes tienen más de 50 años, y que este año, por primera vez, se amplía a los mayores de 75, en general. Osakidetza ha contratado 175 enfermeras más para esta nueva campaña, ya que son “un pilar fundamental” en la estrategia de prevención frente a la gripe y el Covid, junto con el personal administrativo, con un refuerzo de 103 profesionales más contratados para estas labores

Quiénes están llamados a vacunarse

El pasado año, el 57,5% de las personas de 60 o más años se vacunaron de la gripe en el País Vasco. El porcentaje de menores que lo hizo fue del 41 por ciento y del 52% en mujeres embarazadas. Estos los grupos de personas que pueden pedir cita desde este mismo lunes para vacunarse, pidiendo cita a través de la web de Osakidetza o llamando al centro de salud. En el caso de las personas con 80 o más años, se les llama por teléfono para ofrecerles una cita.

Las personas de 60 o más años.

Población infantil, entre 6 meses y 5 años (hasta 59 meses).

Las personas con inmunosupresión o que padecen algún tipo de patología crónica (de pulmón, corazón, diabetes…).

Las mujeres embarazadas

Personal de servicios sociales y sanitario, y cuidadores y cuidadoras de personas frágiles y convivientes.

Otros trabajadores y trabajadoras, como personal de guarderías y centros de Educación Infantil, personas con exposición directa a animales (granjas, veterinarios y veterinarias…) y servicios públicos esenciales (fuerzas de seguridad, bomberos…).

Vacuna intranasal para niños y niñas

En total, Osakidetza cuenta este año con 786.200 dosis, que serán administradas a cada organización de servicios según las necesidades de la población correspondiente. En todas ellas, la característica principal es que se trata de una vacuna antigripal trivalente, que incluye dos cepas A y una B.

La vacuna destinada a personas a partir de 6 meses a 75 años (exceptuando a niños y niñas entre los dos y los cinco años, entre quienes está disponible la vacuna intranasal). Dosis: 450.000

(exceptuando a niños y niñas entre los dos y los cinco años, entre quienes está disponible la vacuna intranasal). Dosis: La vacuna adyuvada , destinada a personas de 75 o más años, así como a personas institucionalizadas (residencias) que tienen más de 50 años. Dosis: 300.000

, destinada a personas de 75 o más años, así como a personas institucionalizadas (residencias) que tienen más de 50 años. Dosis: La vacuna i ntranasal destinada a población infantil de 24 a 59 meses y población pediátrica menor de 15 con condiciones de riesgo. Dosis: 35.000 .

destinada a población infantil de 24 a 59 meses y población pediátrica menor de 15 con condiciones de riesgo. Dosis: . La vacuna destinada a personas alérgicas al huevo y/o aminoglucósidos a partir de 6 meses. Dosis: 1.200.

Otras recomendaciones

Además de vacunarse, el Departamento de Salud y Osakidetza recuerdan que se puede prevenir la gripe y el Covid respetando una serie de medidas como la higiene de manos, cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar, el uso de pañuelos desechables, ventilar espacios frecuentemente, y el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas o estar en contacto con personas vulnerables