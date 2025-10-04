Rocío Martín 04 OCT 2025 - 21:30h.

Los monitores del campamento de Bernedo defienden que no les constan denuncias sobre supuestos casos de violencia sexual

Tres menores del campamento de Bernedo declararán como "testigos-víctimas": el juez busca más afectados

Los monitores del campamento de Bernedo, que está siendo investigados por la Ertzaintza tras las denuncias de algunas familias de los menores que acudieron a este campamento, han compartido un vídeo en redes sociales donde aseguran que no les constan denuncias sobre supuestos casos de violencia sexual.

"Solo hemos tenido conocimiento directo sobre quejas en relación al sistema de duchas (eran mixtas; se obligaba a los chavales a quitarse la ropa y los monitores se aseaban con ellos desnudos)", explican en el vídeo, para dejar claro que no han tenido constancia de ningún ataque sexual. "Queremos dejar claro que condenamos enérgicamente cualquier ataque que pudiera haber habido", zanjan, como recoge El Correo.

Los monitores denuncian "la campaña de acoso"

El resto del vídeo, de dos minutos de duración, los monitores han denunciado "la campaña de acoso y difamación sin final" que están sufriendo en las redes sociales, que tildan de "acoso". También han querido agradecer "las muestras de apoyo recibidas estos días" por parte de decenas de personas.

La Policía Vasca ha abierto una investigación sobre lo ocurrido en este campamento privado que tuvo lugar el pasado mes de agosto en Bernedo y en el que según las denuncias recibidas los monitores iban sin ropa y se duchaban desnudos con los chicos y chicas de 13 a 15 años que acudieron a él.

La investigación sobre el campamento comenzó a principios de año

La investigación de la Ertzaintza sobre lo ocurrido en este campamento de Bernedo arrancó a principios de este año.

Fue tras tener conocimiento a finales de 2024 de que podía haber ocurrido algo irregular «tras una conversación con las personas implicadas». El 30 de abril la Ertzaintza remitió al juzgado toda la información recabada.

El martes de la semana pasada, día 23 de septiembre, volvió a enviar el atestado tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas. También la fiscal superior vasca, Carmen Adán, criticó que el atestado policial se hubiera «quedado en un limbo» y no hubiera llegado a la Fiscalía.

De momento se han presentado cuatro denuncias ante la Ertzaintza. La primera se interpuso en agosto por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los campamentos de Aibagar (Navarra) y en 2023 y 2024 en Bernedo. Las otras tres denuncias se interpusieron el viernes pasado -después de que este asunto saliera a la luz pública- en las comisarías de Llodio, Vitoria y Deba-Urola.

Todas ellas por «hechos» contra la libertad sexual cometidos supuestamente en el campamento de Bernedo.