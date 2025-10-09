Maitena Berrueco 09 OCT 2025 - 14:47h.

Los visitantes que identifiquen un objeto robado deberán acreditar que es de su propiedad

Detenido un hombre en Usurbil por robar y tratar de estrangular a una mujer con un cordón

San Sebastián¿Qué pasa con los objetos robados que recupera la Ertzaintza cuando da caza a unos ladrones? Pues en Eibar (Guipúzcoa), esos enseres, en lugar de acumular polvo en un almacén a la espera de ser reclamados, protagonizan una curiosa exposición. Vigilados, bien de cerca, por agentes de la Ertzaintza, las cosas que, en su día, se convirtieron en objeto de deseo para los amigos de lo ajeno conforman esta variopinta colección, que busca a sus legítimos dueños.

Bicicletas, enteras o por partes, patinetes, herramientas, televisores y hasta una guitarra, son algunos de los objetos que integran la muestra que hasta el 10 de octubre se puede visitar en la sala polivalente de Errebal, en Eibar. La peculiaridad de la exposición es que todo lo que ahí se muestra son objetos robados y recuperados en diversas investigaciones policiales por robos y hurtos ocurridos en el último año, en la localidad guipuzcoana.

La Ertzaintza, en colaboración con el Ayuntamiento de Eibar, organiza esta curiosa 'expo' para que aquellas personas que han sido víctimas de alguno de esos delitos pueda identificar y recuperar sus pertenencias. "Animamos a todo el que crea haber sido víctima de un robo a que se acerque a Errebal y revise lo expuesto, porque puede que encuentren una propiedad que daban por perdida", anima Jon Iraola, alcalde del municipio. La mayoría de los objetos proceden de delitos contra el patrimonio ocurridos en Eibar en los últimos 12 meses y han tenido lugar, sobre todo, en los barrios de Errekatxu, Ego-gain y Bittor Sarasketa de la localidad.

Durante cuatro horas, entre las 16 y las 20 horas, los visitantes podrán recorrer los pasillos observando los enseres que, en su día, los ladrones arrebataron a sus legítimos propietarios. Hay de todo, desde patinetes o bicicletas a equipos electrónicos, pasando por todo tipo de pequeña herramienta y hasta una guitarra, una maleta y una bolsa con palos de golf.

Acreditar la propiedad

Si quienes visiten esta muestra identifican alguno de esos objetos como propio, solo podrá llevárselo a casa si presentan la denuncia previa que se interpuso en su momento, y si se acredita la propiedad del mismo. ¿Cómo? Mediante facturas de compra, fotografías o cualquier documentación que sirve como prueba. En la sala, los agentes de la Ertzaina presentes guiarán a los dueños a realizar los trámites administrativos y legales necesarios.

Las facturas, tal vez, sean una de las mejores maneras de demostrar el valor y la propiedad de los objetos que se llevan los ladrones al entrar en un domicilio, un trastero o un vehículo. Sin embargo, existen otras formas de demostrarlo, en el que caso, de no contar con las facturas de lo que han robado. Por ejemplo, se pueden aportar fotografías en las que aparezcan los enseres sustraídos, extractos bancarios de las compras, pagos con tarjeta, garantías o números de serie apuntados.