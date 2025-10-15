Maitena Berrueco 15 OCT 2025 - 03:00h.

La puja actual por el Seat Leon de 2018 ha ascendido hasta los 850 euros

Subastas en España: todo lo que tienes que saber sobre este tipo de ventas que también funciona como hobby

BilbaoUn euro. Ese es el módico precio por el que ha salido a subasta un Seat Leon Xperience de 2018 en la web de la casa de subastas Euro Auctions. Lo peculiar del caso, es que se trata de un coche patrulla que la Ertzaintza ha utilizado hasta hace pocos meses. No es frecuente, pero tampoco un caso único en el que un coche policial acaba siendo subastado. En otras ocasiones, son los vehículos intervenidos en operaciones policiales los que acaban siendo subastados.

Desprovisto ya de los distintivos propios de los vehículos que emplea este cuerpo policial, así como de luces, sirenas o radio, el coche sigue luciendo el capo en color azul y el resto en color blanco, además de restos de las pegatinas que lo identificaban como vehículo patrulla.

Se trata de un coche familiar, de cinco asientos, es automático y cuenta con sensores de aparcamiento. El coche patrulla fue adquirido en 2018 junto a otros 300 vehículos, en modalidad de renting por el Gobierno Vasco, y se han retirado en 2025 ante la llegada de una nueva flota de vehículos policiales, en este caso del modelo BMW X1 Xdrive 25e.

La puja, en la página web de la empresa especializada en subastas Euro Auctions, arrancó a un precio de un euro, pero en el momento en el que se escribe este artículo, la puja está en 850. Según detalla el anuncio, el punto de venta es la sede que esta firma internacional tiene en Zaragoza.

Del pasado de este vehículo poco se sabe, salvo que formó parte de la renovación del parque móvil de la Ertzaintza en 2019, que comenzó con el arrendamiento de 600 nuevos vehículos sin distintivos para usos policiales y se fue completando de forma sucesiva con la adquisición mediante sistema de renting de 300 vehículos con distintivos (150 sin y otros 150 con mamparas para detenidos), 104 todoterrenos y 74 furgonetas para las Unidades de Tráfico.