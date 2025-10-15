Claudia Barraso 15 OCT 2025 - 18:01h.

Un niño de corta edad ha fallecido tras precipitarse desde gran altura en un bloque de viviendas en Bermeo, Vizcaya

Un niño de corta edad ha fallecido tras sufrir una grave caída desde una vivienda de un bloque de varias alturas situado en la calle Iparraguirre de Bermeo, Vizcaya. Aunque por el momento no hay mucha información de lo ocurrido, el Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que en una primera hipótesis se piensa que podría haber sido una caída accidental.

La Ertzaintza ha aclarado a medios como ‘El Correo’, que han abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento del niño. Además, en esta operación también participan Agentes de Inspecciones oculares de la Policía autonómica, quienes se desplazaron hasta el lugar donde ocurrieron los hechos para recoger más pruebas que acerquen las hipótesis a lo ocurrido realmente. La caída fue mortal, el niño no sobrevivió al fuerte impacto.

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

El incidente ha ocurrido en torno a las 15:30 de la tarde. Un equipo médico de desplazó rápidamente hasta el lugar al haber recibido un aviso. Acudieron junto a una ambulancia que trató de reanimar al menor, sin éxito. Solo pudieron confirmar su fallecimiento. Cuando los agentes y los sanitarios llegaron al lugar, el niño estaba inconsciente. Pese a todos los esfuerzos por devolverle la vida, no han conseguido hacer nada por él.