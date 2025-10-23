En las últimas tres semanas se han diagnosticado más de mil contagios

La cifra de hospitalizados supera los 130 pacientes, un mes antes que en 2024

Compartir







En apenas tres semanas, más de mil casos de gripe han sido diagnosticados en Euskadi. Por ello, el Departamento Vasco de Salud ha hecho un llamamiento a la vacunación, especialmente dirigido a mayores de 60 años y a niños pequeños, los grupos considerados más vulnerables frente al virus.

Hasta ahora, más de 130 personas han tenido que ser ingresadas en distintos hospitales de la comunidad, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta un mes más tarde, lo que evidencia el adelanto del pico de contagios respecto a otras temporadas.

PUEDE INTERESARTE La oleada de gripe en Japón pone en alerta a Europa: España ya prepara su campaña de vacunación

Vacunación sin límite de edad y nuevo vacunódromo

Tal y como adelantó ayer el consejero de Salud, a partir de mañana viernes la vacunación se ampliará a todas las franjas de edad. Además, se habilitará un vacunódromo en Bilbao con el fin de agilizar la inmunización y evitar la saturación de los centros de salud.

Desde que comenzó la campaña, el pasado 6 de octubre, se han vacunado ya más de 200.000 personas en Euskadi. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacuna es la herramienta más eficaz para frenar la propagación del virus y proteger a los colectivos más sensibles.

La campaña de vacunación contra la gripe está en marcha en buena parte del país. El Ministerio de Sanidad ha fijado como objetivo alcanzar una cobertura del 75% entre la población diana durante la temporada 2025-2026.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La enfermera y profesora Noelia Rodríguez, directora de los Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Valencia, explica que “no solo la edad es un factor determinante para vacunarse”. Según subraya, también deben tenerse en cuenta las condiciones médicas previas y el nivel de exposición al contagio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A quién se recomienda la vacunación

Sanidad recomienda inmunizarse frente a la gripe a personas mayores de 60 años, niños de entre seis meses y seis años, y a quienes sufran enfermedades crónicas respiratorias, cardiovasculares, renales o metabólicas. También deben vacunarse las embarazadas y puérperas, personas institucionalizadas, personal sanitario y sociosanitario, y los convivientes o cuidadores de personas de alto riesgo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Entre la población diana, el Ministerio prioriza la vacunación de los mayores de 80 años, los bebés, las embarazadas y los profesionales sanitarios. La meta es reducir complicaciones y aliviar la presión asistencial en los meses más fríos.

Coberturas aún insuficientes

Durante la pasada campaña 2024-2025, las coberturas se quedaron por debajo de los objetivos. Entre los mayores fue del 58,5%, y entre los profesionales sanitarios del 39,5%, aunque se observó un repunte en embarazadas (60,9%) y niños (48,2%). Este año, Sanidad confía en mejorar esos datos gracias al refuerzo de puntos de vacunación, la apertura de nuevos vacunódromos y una comunicación más amplia en medios y redes sociales.