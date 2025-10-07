Esperanza Buitrago 07 OCT 2025 - 19:41h.

Las reacciones a las vacunas pueden durar entre uno y tres días, dependiendo del suero inoculado

Cuándo hay que vacunarse contra la gripe, el covid y el VRS: la edad no es el único parámetro

Con la llegada del otoño empiezan las campañas de vacunación frente a las enfermedades víricas más comunes como la gripe, el covid o el VRS. Y aunque estas son clave para prevenir enfermedades, a veces, provocan ciertos síntomas que conviene vigilar y que nos explica Noelia Rodríguez, directora de los Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Valencia en el campus de Alicante.

La campaña de vacunación de la gripe se pone en marcha en octubre en todas las comunidades autónomas.

El Ministerio de Sanidad insiste en la necesidad de vacunarse y fija el objetivo de tasa de vacunación frente a gripe en la temporada 2025-2026 en alcanzar o superar el 75% en personas de 60 años y más, el personal sanitario y sociosanitario y superar el 60% en embarazadas, población infantil de 6 meses a cinco años y en personas con condiciones de riesgo, es decir, la población diana.

La tasa de vacunación el año pasado dejó coberturas insuficientes en general, según Sanidad.

No obstante, a pesar de la importancia de la vacunación de la gripe y frente a otros virus como el covid -que este año no se inocula junto a la gripe, por primera vez- o el VRS, hemos preguntado a una enfermera experta en vacunación las reacciones en el organismo tras recibir los pinchazos.

De hinchazón o enrojecimiento a fiebres y náuseas

Noelia Rodríguez, directora de los Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Valencia en el campus de Alicante, enumera los síntomas que se pueden notar tras ponerse la vacuna de la gripe: “Dolor o enrojecimiento en el lugar de inyección, febrícula, malestar general”.

Rodríguez añade que las consecuencias de la vacuna de la gripe son generalmente leves y de corta duración, entre uno y dos días.

Los síntomas de la vacuna del covid-19 son, según la profesora de enfermería, “dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, fiebre o escalofríos, dolores musculares o articulares, náuseas”. En este caso, señala, suelen durar poco más, hasta tres días.

En el caso del VRS, el virus respiratorio sincitial, las reacciones a la vacuna son “en la zona de la erupción erupción, fiebre leve” en el caso de Nirsevimab, que se pone a los niños y en el caso de Arexvy® / Abrysvo®, empleada en adultos, se puede producir “dolor local, cansancio, cefalea, fiebre o escalofríos”.

En todos los casos, la profesora Rodríguez recomienda “vigilar los primeros 15 minutos en el centro de vacunación” y usar paracetamol si hay malestar.