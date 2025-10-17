La oleada de gripe en Japón alerta a Europa: España prepara su campaña de vacunación

Japón sufre una epidemia de casos de gripe por H3N2 que ha puesto en alerta a Europa

Galicia prueba la vacuna intranasal contra la gripe en 55 colegios de la comunidad con gran alivio para los más pequeños

Compartir







Japón sufre una catastrófica epidemia de casos de gripe por H3N2 , con casi 7.000 enfermos que han desbordados los hospitales y servicios sanitarios del país. Esta crisis sanitaria plantea al gobierno de Japón la posibilidad de un confinamiento.

Un centenar de escuelas y centros educativos de todo el país han cerrado y los servicios públicos están bajo presión. La situación sanitaria se ha ido agravando rápidamente en los últimos días, mientras la epidemia de gripe continúa propagándose. La alerta sanitaria saltó cuando el número de casos de gripe llegó a los 6.013 casos registrados en la red hasta el 5 de octubre, con una media de 1,56 pacientes por centro sanitario.

Europa se prepara para la llegada de la gripe: Galicia prueba la vacuna intranasal

Las noticias que llegan desde Japón han puesto en alerta a Europa que ya 'calienta motores'. Las cepas que están ahora mismo circulando en el sudeste asiático son parecidas a las que se esperan y las que cubren la vacuna. Las comunidades autónomas se preparan para comenzar la campaña de vacunación que, como cada temporada, se actualiza para que sea efectiva contra los nuevos virus. Como siempre se prepara la inoculación contra la gripe priorizando los grupos más vulnerables.

Los mayores de 65 años, los enfermos crónicos y los niños, población diana preferente, aunque con algunas novedades, en 55 colegios de toda Galicia, donde la vacuna es intranasal. Al no ver agujas todo va bien. Por el momento es un proyecto piloto: "no parecen vacunas", pero cumplen su objetivo sin provocar el terror de los más pequeños. "No hay llantos y sí muchas sonrisas", nos dicen las enfermeras.