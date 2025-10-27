Redacción Euskadi 27 OCT 2025 - 14:34h.

Este mercado se celebra el último lunes de octubre y cuenta con más de 650 años de historia

BilbaoCebollas, lechugas, tomates, alubias y por supuesto, los indispensables pimientos de Gernika, se convierten en los protagonistas de una de las ferias agrícolas vascas más importantes del año y que además cuenta con un curioso nombre: ‘Último lunes de Gernika’. La razón es que, la fecha para celebrar este mercado, con más de 650 años de historia, es siempre el último lunes del mes de octubre. Un mercado con alma de fiesta.

Este día los baserritarras de los caseríos, tras haber cosechado sus huertas, bajan a la localidad vizcaína para vender sus productos. Se trata de un mercado tradicional vasco en el que es posible comprar desde queso, txakoli o miel a flores, frutas y hortalizas. Eso sí, este año no habrá ganado como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa.

Los puestos toman literalmente todo el centro de la villa que cada último lunes de octubre atrae a miles de visitantes, muchos compradores, pero también curiosos o personas que vienen a disfrutar del ambiente festivo, repleto de concursos, bertsolaris, música y deporte rural vasco.

300 puestos y 100.000 visitantes

Alrededor de 300 puestos y alrededor de 100.000 asistentes a un mercado en el que los productores traen lo mejor de lo mejor, y los precios son algo más elevados que en ediciones anteriores. Así, la alubia roja de Gernika se paga a unos 20 euros el kilo y los famosos pimientos verdes a dos euros la docena.

Los productores distribuyen su género por las diferentes calles del centro, desde Artekalea, Industria, Juan Calzada o San Juan, entre otras. La cifra de puestos se dispara, si se contabilizan los puestos fijos del mercado de todos los lunes.

Sí, porque aunque el último lunes de Gernika sea la gran fiesta del agro vizcaíno, todos los lunes en el municipio se reúnen compradores y vendedores en el mercado. Gernika cuenta con uno de los pocos mercados tradicionales de Euskadi con más de 650 años de historia que comienza en el momento de la fundación de Gernika como villa.

La Carta Puebla fundacional concede a Gernika el privilegio de celebrar un mercado semanal allá por el año 1366. Hoy día, todos los lunes se reúnen en el mercado de Gernika compradores y vendedores de productos agrícolas de toda la comarca de Busturialdea. De hecho, el bombardeo de Gernika, perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la aviación italiana durante la guerra civil española, ocurrió un 26 de abril de 1937, aquel día era lunes y, por tanto, era día de mercado.

Los horarios a tener en cuenta:

9:00 h. Inicio del concurso agrícola y apertura del mercado en las calles del centro de la villa.

12:00 h. Sesión de bertsolaris, en la Fuente del Mercurio.

13:00 h. Entrega de premios (categorías de hortalizas, frutas, miel, txakoli, plantas...) y la popular subasta de queso, con fines benéficos, en la Fuente del Mercurio.

18:00 h. Frontón Gernika Jai Alai: Gernika Jai Alai Winter Series.

Consejos para venir al Último Lunes

Las guías turísticas de la localidad vizcaína de Gernika aconsejan no perderse esta fiesta del agro vasco y para disfrutar de ella a pleno rendimiento hacen un listado con los 'tips' a seguir. Son estos: