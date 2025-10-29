Redacción Euskadi Agencia EFE 29 OCT 2025 - 11:49h.

Se investigan al menos tres ataques a la niña siempre en el cole, durante el recreo o la comida

Condenado un colegio de Bilbao por el infierno que vivió una niña de 5 años acosada por otra

Compartir







Vitoria-GasteizSin testigos, en los recreos o durante la hora de la comida y dentro de la escuela. Así se habrían producido las agresiones sexuales a una niña de seis años, hace tan solo unas semanas, en un colegio de Vitoria. Lo insólito es que las agresoras serían otras dos alumnas, de solo 12 años. El caso de estas presuntas agresiones sexuales está en manos de la Fiscalía de Menores.

Los hechos que ahora se investigan habrían ocurrido a finales de septiembre y principios de octubre en un colegio público de Educación Infantil y Primaria de la capital alavesa. Se estima que se produjeron, al menos, tres agresiones a la pequeña que dejó de querer ir a clase y empezó a mostrarse callada y retraída en casa.

PUEDE INTERESARTE Una familia reclama 150.000 euros a un colegio de Bilbao por el acoso a su hija

Al parecer y, según publica El Correo, fue la madre la que se percató de que su hija tenía heridas en los genitales y acudieron a Urgencias del Hospital de Txagorritxu donde se activó el protocolo de agresión sexual. Así fue como el caso llegó al juzgado de Instrucción Número 3 de la capital alavesa.

Investigación interna

La Fiscalía de Menores de la Audiencia de Álava investiga ahora la presunta agresión sexual de dos niñas de 12 años a otra de 6 que, en un colegio público de Vitoria. Precisamente, que las sospechosas tengan 12 años podría acabar con el archivo de la causa, ya que en España la edad penal mínima es de 14 años.

PUEDE INTERESARTE Educación aclara que el protocolo 'antibullying' en el colegio condenado de Bilbao se abrió a petición de la familia y no del centro

Además, según ha podido confirmar la publicación vasca, se ha abierto una investigación interna en la Ertzaintza para aclarar por qué no se cogió denuncia a la madre, cuando esta acudió a la comisaría a denunciar, y se le aconsejó dar parte primero al colegio. La madre no interpuso denuncia y acudió al hospital donde se activó el protocolo y dieron aviso al juzgado.