Vitoria aconseja con Inteligencia Artificial el mejor lugar para abrir tu negocio

La herramienta analiza más de 2.000 variables geolocalizadas: renta, movilidad o tráfico

Vitoria-GasteizVitoria se ha demostrado como una ciudad a la vanguardia de las últimas tecnologías que lo mismo implanta un código QR para localizar de forma rápida tumbas en sus cementerios, que lanza una herramienta basada en Inteligencia Artificial para asesorar a quienes quieran poner en marcha un negocio en la capital alavesa sobre la mejor ubicación para que triunfe.

El pasado mes de febrero, el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC) se convirtió en el escenario para presentar ‘Pickgeo Location Intelligence’, esta herramienta tecnológica basada en IA y que permite a los emprendedores, saber datos como la población total del área seleccionada; la renta media en esa zona; disponer de un gráfico de la población, según su edad; cuantos locales comerciales disponibles hay y la caracterización de la actividad económica de la zona. El desarrollo de la misma se realizó gracias a los fondos europeos Next Generation.

En menos de un año, varias decenas de negocios han hecho uso de esta herramienta, puesta en funcionamiento por el departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo porque “¡El punto de venta perfecto existe!”. El Ayuntamiento de Vitoria ha apostado por esta herramienta tecnológica para optimizar la ubicación de nuevos negocios de comercio minorista. Los expertos apuntan a que casi la mitad de los pequeños negocios cierran porque fracasan a la hora de escoger el lugar idónea para desarrollar su actividad.

Potenciar el comercio

‘Pickgeo Location Intelligence’, se enmarca en el Plan de Impulso a Mercados y Zonas Comerciales de Vitoria: un conjunto de 13 actuaciones dirigidas a potenciar el sector comercial de la ciudad, su modernización a través de la transición digital y a mejorar su capacitación y posición competitiva.

Esta herramienta pone a disposición de los interesados un sistema avanzado que analiza más de 2.000 variables geolocalizadas: datos socio-demográficos, niveles de renta, movilidad, tráfico, negocios del sector ya presentes, disponibilidad de locales y otros parámetros del entorno geográfico. Gracias a ello, se puede asesorar sobre cuál es la ubicación óptima para lanzar o consolidar una actividad comercial o de servicios según las características y necesidades del proyecto.

El servicio está dirigido a dos grandes colectivos. Por un lado, personas emprendedoras que aún están buscando la ubicación para su negocio o necesitan datos específicos del entorno para completar su plan de empresa. Por otro, empresas ya en mercado que están planificando un proceso de expansión y necesitan decidir dónde implantar nuevos establecimientos.