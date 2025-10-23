Maitena Berrueco 23 OCT 2025 - 04:00h.

Vitoria ha digitalizado 144.000 registros de fallecidos desde 1850

Vitoria-GasteizLos cementerios son auténticas ciudades, distribuidas en calles y manzanas señalizadas con número y letras, en las que a veces los visitantes tienen verdaderos problemas para localizar el lugar exacto en el que se encuentra la tumba, nicho o panteón en el que reposan sus seres queridos. En estas ciudades del descanso eterno, sus moradores no pueden facilitar su localización a quienes les buscan, así que en Vitoria han buscado otra solución. En vísperas de la celebración de Todos los Santos, estos son los cementerios de leyenda que merecen una visita.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema que permite, a través de un código QR, acceder a un buscador con la información y la ubicación de las sepulturas en los dos cementerios del municipio: Santa Isabel y El Salvador. Una forma “rápida, sencilla y visual” para localizar a nuestros fallecidos. Los códigos para escanear están ubicados tanto en las puertas de entrada, como en las calles de los camposantos.

La tecnología se pone así al servicio de un objetivo “muy humano”, porque, en palabras de la concejal de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, “cuando alguien busca el lugar donde descansa un ser querido, no quiere tener que ir de oficina en oficina ni consultar planos antiguos. Quiere una respuesta rápida, precisa y respetuosa”.

Así funciona

Pero, ¿Cómo funciona? La idea es que cualquier persona pueda escanear el código QR con su teléfono móvil o tableta, será redirigido automáticamente a página web del Ayuntamiento. En ella, la persona usuaria deberá introducir dos campos obligatorios: el nombre y el apellido de la persona fallecida. En los casos en los que existan varias coincidencias, el sistema ofrecerá la posibilidad de añadir la fecha de fallecimiento para afinar la búsqueda.

Una vez localizado el registro, la aplicación mostrará una ficha informativa completa que incluirá: la calle o manzana; la letra y el número; la fecha de fallecimiento, y un mapa con la ubicación exacta dentro del cementerio.

Para que esta aplicación digital se haya puesto en marcha, ha sido necesaria la digitalización de 144.000 registros de fallecidos de los que guardan datos desde 1850.

“El sistema es muy visual y fácil de usar. Basta con escanear el código y rellenar dos datos. En pocos segundos se obtiene toda la información, junto con un mapa que orienta al visitante”, ha explicado la concejala, que ha presentado este nuevo sistema en vísperas de la celebración de la festividad de Todos los Santos.