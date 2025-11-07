Maitena Berrueco 07 NOV 2025 - 06:00h.

La cantante catalana ha logrado ser número 1 en España con su último tema 'Superestrella'

Vitoria-GasteizLa cantante Aitana ha logrado, por séptima vez en su carrera, que su último tema ‘Superestrella’ se coloque como número 1 en plataformas musicales. Un éxito. Aunque ha sido un grupo de ancianos los que han logrado que el tema alcance el número uno en los corazones de todos, cuantos han podido visualizar su videoclip a ritmo del superéxito de la catalana.

Las superestrellas del vídeo en cuestión, al contrario que el protagonista de la canción de Aitana, no llevan camisas de Versace, entre los usuarios de la residencia de Artziniega (Álava) se estila más la camisa de cuadros, de toda la vida, la txapela y, si acaso, un chaleco de punto para resguardarse del frío.

Tampoco el escenario es, como en el tema de Aitana una discoteca, sino una residencia de mayores en Artziniega, pero eso solo son pequeños detalles sin importancia, porque a estos usuarios de La Encina lo que les sobra es arte y buen humor por los cuatro costados.

En el vídeo, difundido a través de las redes sociales de la residencia Bel Edad La Encina de Artziniega, se puede ver a los usuarios dándolo todo mientras suena la canción ‘Superestrella’. Una coreografía en la que no faltan baile, interpretación y hasta algunas de las localizaciones a las que hace alusión el pegadizo tema musical, porque, aquí sobran baños y pasillos.

Un videoclip que ya ha robado el corazón de los fans de la cantante que admiten sin tapujos que “nos morimos de amor” al verlo, los comentarios de otros usuarios no se han hecho esperar y hay quien lo tilda de “fantasía”, quien ruega para que la mismísima Aitana lo vea cuanto antes y quien lo resume en un escueto y, nunca mejor traído, “mira estas, pedazo de superestrellas”.