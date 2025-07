La cantante catalana ha visitado Barcelona y ha llenado su primer estadio, el Olímpico Lluís Companys

Aitana ha sorprendido a sus seguidores con un gran repertorio y con la aparición de Plex, su novio, sobre el escenario

Amor y desamor" en el 'Cuarto azul' de Aitana. La cantante catalana ha visitado Barcelona y ha llenado su primer estadio, el Olímpico Lluís Companys, con un concierto que ha recorrido todas sus etapas musicales y que ha dado el pistoletazo de salida a la gira 'Metamorfosis Season', informa Sara Corsellas Nadal desde EFE.

Precedida por Julieta, como telonera, y por los gritos de los miles de asistentes que han hecho retumbar el estadio, Aitana, que "vive bailando para no llorar más", ha abierto la noche con '6 de febrero', el single que encabeza el nuevo disco, 'Cuarto azul' (Universal), y que cuenta con colaboraciones con artistas como Myke Towers, Danny Ocean, Jay Wheeler o Alaska.

El show de Aitana en Barcelona

No es fácil enamorarse de una 'Superestrella', pero Aitana ha dado motivos de sobra al público para hacerlo, y durante más de dos horas de concierto ha dejado su 'Teléfono' para seguir cantando los grandes hits de su repertorio, como 'Popcorn', 'Presiento' o 'Con la miel en los labios'.

Y como si de pronto hubiera retrocedido el tiempo, la canaria Ana Guerra ha subido al escenario para cantar juntas 'Lo Malo', que no sonaba desde 2018. Su amiga no ha querido marcharse sin dedicarle unas palabras a la protagonista: "Mira todo lo que has conseguido".

El segundo invitado de la noche ha sido el cantante del grupo catalán Oques Grasses, Josep Montero, para interpretar "la canción favorita" de Aitana del momento, 'La gent que estimo'.

Con imágenes de sus fans y sus pancartas en las pantallas, "Tu fan número 1", Aitana ha seguido con 'Vas a quedarte', 'Sentimiento natural', y '11 razones', donde se ha detenido para recordar el disco de 2020, de cuando "empezó a ver la música desde otra perspectiva", y el que la llevó a la gira "que más ha disfrutado": "Espero que podamos chillarle al amor y al desamor".

Así, han sonado 'Si no vas a volver', '= (igual)', 'No te has ido y ya te extraño', 'Cuando te fuiste' y '+ (más)', la "madre" del disco. Han interrumpido el desamor y la tristeza 'Tu foto del DNI' y 'Mon Amour'. No por mucho rato, porque tras un fundido a negro Aitana ha aparecido sentada entre el público para cantar 'Música en el cielo', si es que "hay música en el cielo", que dedica a su abuelo, que nunca llegó a conocer.

Y tras una breve presentación del gran elenco de bailarines que la acompañan al ritmo de ABBA, la cantante ha seguido con temas como 'Los ángeles', 'Miamor', '2 extraños', 'En el coche', 'AQYNE' o 'Gran vía'.

Locos por ella

Ya entrada la noche y bajo la luz de la luna, el tercer invitado ha subido al escenario con su guitarra para interpretar la emblemática 'Boig per tu'. El gran Pep Sala, coautor del himno de Sau, ha compartido la canción con Aitana, en una versión íntima y emotiva que el público ha acompañado iluminándolos con las luces de sus teléfonos, como si quisieran devolverles un poco de la emoción que flotaba en el aire.

En la recta final, la cantante ha regalado algunos de sus éxitos más esperados, como 'Pensando en ti', 'Mariposas' y 'Formentera'. Y con el inconfundible 'Da-ra-ra-ran, di-ri-ri-ra-ri, ra-ra-ra', Aitana ha hecho bailar a quien aún le quedaran fuerzas con 'Las babys', acompañada en el escenario de su novio Plex, sus seres queridos e incluso de 'CAT', la mascota del Barça.

'Segundo intento', 'La chica perfecta' y 'Conexión psíquica' han sido los últimos temas que han sonado en el estadio: "Muchísimas gracias, us estimo moltíssim". Después de este primer concierto, la cantante catalana también llevará el tour a Madrid con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano el 30 y 31 de julio.