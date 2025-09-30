La cantante Aitana ha recibido un reconocimiento muy especial para ella de manos de Felipe VI, y ha compartido algunas instantáneas en sus redes

Aitana se abre con sus seguidores y comparte su álbum de fotos más personal junto a su novio Plex: "Feliz cumple, Daniel"

"¡Qué majísimo!". Con esas dos palabras ha resumido la cantante Aitana en sus redes sociales lo que ha sentido al conocer por primera vez al rey Felipe VI.

La artista catalana y el monarca coincidieron este pasado lunes 29 de septiembre en Barcelona, y protagonizaron uno de los momentos más comentados del año: un selfie conjunto en plena gala oficial, acompañado de sonrisas, confidencias y una simpática anécdota que ya ha dado la vuelta en las redes sociales.

El marco de este encuentro ha sido la tercera edición de los Premios Vanguardia, celebrada en el Palacio de Congresos de Cataluña. La gala, presidida por el rey Felipe, ha reunido a personalidades de la cultura, la política y la ciencia. Aitana fue reconocida con el Premio Cultura por su exitosa carrera y su consolidación internacional gracias a su último álbum, 'Cuarto Azul'.

Era la "primera vez" que la intérprete de 'Superestrella' coincidía con el soberano español y su emoción se notó desde el principio. Al subir al escenario para recibir su reconocimiento, muy especial para ella ya que, además, lo recogía en su ciudad natal, la cantante saludó al rey con una sonrisa nerviosa.

Una anécdota

Tras estrecharle la mano, se giró inmediatamente hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y olvidó recoger el premio de manos del monarca. El lapsus provocó carcajadas entre los asistentes y, lejos de ser incómodo, añadió un toque de gracia a un acto marcado por el protocolo.

Consciente del despiste, Aitana regresó rápidamente hacia Felipe VI, tomó la estatuilla y agradeció el galardón en medio de la complicidad del público y del propio rey.

El selfie

Pocos minutos después, llegó la escena que ha convertido a la gala en tendencia global: Aitana pidió al rey hacerse un selfie juntos. Una petición que Felipe VI aceptó sin reparos, inclinándose ligeramente para encajar en el plano y sonreír a cámara mientras la artista inmortalizaba el momento.

La fotografía, publicada por la propia Aitana en Instagram, la ha acompañado con el siguiente mensaje: "Por cierto he conocido al rey por primera vez!!!!!! qué majíssssimo!!!!!!". Por su parte, en X -antes Twitter- ha espetado: "Sí, lo admito. le he pedido un selfie al rey".

La Casa Real ha compartido, además, imágenes del detrás de cámaras, en las que se veía la naturalidad con la que el monarca participó en la instantánea y en las que aparecen charlando y compartiendo confidencias.

Su look

Para la ocasión, la compositora apostó por un vestido negro de Carolina Herrera, perteneciente a la colección otoño/invierno 2025, que combinaba un cuerpo ajustado con escote asimétrico y un cut out en el abdomen. La parte inferior destacaba por una minifalda estructurada en forma de rosa.

Completó el conjunto con medias oscuras semitransparentes, stilettos de Christian Louboutin, y joyas de Tiffany & Co., en concreto, aros y anillos discretos. En cuanto al maquillaje, apostó por tonos naturales, labios nude y su característico flequillo con melena suelta.