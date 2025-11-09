Maitena Berrueco 09 NOV 2025 - 07:00h.

La imagen del clavadista en el aire con el Guggenheim de fondo fue tomada en 2019

Fotografía humana frente a la inteligencia artificial: los profesionales piden proteger el arte auténtico

BilbaoÁngel J. Sánchez tiene entre manos un proyecto que “me está llevando la vida”, bromea. El bilbaíno fusiona la fotografía y el Kintsugi, el arte japonés capaz de transformar “lo imperfecto en hermoso” reparando las grietas de la cerámica rota con oro.

Él hace lo propio rompiendo las fotografías de personas con “historias de superación y resiliencia” que luego pega con papel de oro de 24 quilates, que adquiere en una fábrica de Florencia. “Cada vez que mi mujer abre la puerta y se me vuela una hojita de seis por seis, se me van 15 euros”, apunta, entre risas. Un trabajo minucioso que desde hace unos días desarrolla con una amplia sonrisa en el rostro, sabiendo que ha sido reconocido como el Mejor Fotógrafo Deportivo del año.

El fotógrafo bilbaíno Ángel J. Sánchez viajará este próximo fin de semana, junto a su mujer, a París, la ciudad en la que le han concedido ese prestigioso reconocimiento en los PX3, los Prix de la Photographie que se celebran en la capital francesa, por una imagen captada en Bilbao hace seis años.

La imagen fue tomada por Sánchez, en 2019, durante la final de la Red Bull Cliff Diving en Bilbao. Recuerda que preparó el encuadre, “había sol, pero también algo de nubes, quería captar la textura”. Él que reconoce no ser un gran deportista, “tengo mi tripita”, llevaba varios años acudiendo como espectador a esta cita deportiva y “sabía los saltos”.

Un disparo en ráfaga

Por eso, en cuanto vio la oportunidad “disparé en ráfaga”. Al ver el resultado, “la imagen quedaba oscura”, pero Ángel subió la exposición y ‘et voilá’: “Al ver al hombre en ángulo, con el Guggenheim de fondo, me encantó”, admite.

No imaginaba entonces que esta fotografía en cuestión le iba a dar tantas alegrías. Antes de ser premiada en París, quedó finalista en 2020, en los 'Hipa Awards' de Dubai.

El bilbaíno Ángel J. Sánchez, tras toda la vida trabajando en Marketing y Publicidad, disfruta de su jubilación dando rienda suelta a una pasión, la fotografía, que le ha acompañado toda la vida, “me ha gustado siempre”, pero a la que ahora se ha rendido. A través de las imágenes que capta con su Nikon D-800 y su D-700, Ángel hace lo que más le gusta, es decir, “contar historias”.

La imagen titulada ‘Weightless in the Guggenheim Bilbao’, pertenece a la serie Weithless y aunque Ángel admite que “la plasticidad y belleza” del deporte le gustan, no se hizo con “espíritu deportivo” sino para contar una de sus historias. En concreto, una en la que se narraba el momento vital previo a saltar, la “incertidumbre” que se desata cuando hay que tomar una decisión y el paso de “colocarte de la mejor manera posible, para que salga bien”. Todo eso es lo que cuenta esa imagen.

Ángel es de los que cree que “la foto no la hace la cámara o el equipo que uses, sino el ojo”, por eso no se cierra a hacer fotos con su teléfono móvil, aunque alejado de la “incontinencia digital” que advierte, nos rodea: “Lo esencial es saber qué decir con una imagen, que transmita algo”. El bilbaíno no se cierra al uso de la inteligencia artificial para ampliar zonas de la imagen o eliminar elementos que distraigan, aunque se muestra contrario “al uso de la IA para generar imágenes”.