Rocío Doñoro 30 OCT 2025 - 22:32h.

Hidalgo recuerda el momento en el que captó el ejemplar que se escondía en la Sierra de Jaén

El lince ibérico, en riesgo de extinción, se está recuperando: la población está en cifras récord

Es la primera vez que se capta la imagen de un lince ibérico blanco. Ha sido en Jaén, gracias al fotógrafo Ángel Hidalgo. Podría ser el primero documentado en España y el único en el mundo. Se escondía en la Sierra de Jaén hasta que este fotógrafo aficionado le retrató con su cámara.

Es una imagen extraordinaria para la que los investigadores aún no han encontrado explicación. Un instante se convierte en la primera vez para todos. "Lo vi a lo lejos. La postura, la forma en la que estaba, digo, está el lince, aquí está", explica Ángel Hidalgo

"Ahora mismo estoy todavía que no me lo creo. Fue al amanecer, había muy poca luz", cuenta. Tras una noche de lluvia, buscaba al fantasma blanco. "Porque yo tenía muchísimas ganas de poder ver, aunque sea una vez en mi vida", añade.

Porque semanas antes, revisando su cámara de fototrampeo, observó que había visto "una especie de lince o de animal blanco". Y dedicó todo su tiempo libre a demostrarlo con una imagen que vale más que 1.000 palabras. "Si no llega a ser por este tipo de cámara, no hubiera podido", explica. El porqué del pelaje blanco se desconoce, pero queda descartado el albinismo.

"Si tiene todavía sus lunares, los lunares negros y sus ojos normales", describe. Foto histórica para la revista 'National Geographic'. "Creo que es la primera vez que se que cambió el registro y que se ha podido demostrar", concluye Hidalgo.