IgorreUn hombre de 33 años ha sido detenido en Igorre (Vizcaya) acusado de cometer una agresión sexual en una vivienda de la zona. Así lo ha informado el Departamento de Seguridad. Los hechos ocurrieron el pasado domingo.

El presunto autor de los hechos ha sido arrestado el mismo día en el que se produjo el delito. Ahora, el hombre está a la espera de pasar a disposición judicial y la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

La víctima llamó a las autoridades

Según informa el medio ‘Deia’, en la vivienda donde se produjeron los presuntos hechos residen varias personas. La víctima habría llamado a las autoridades y una patrulla de la Ertzaintza se personó hasta el lugar.

El agresor fue detenido y trasladado a la comisaría de Durango para tomarle declaración y una patrulla ha estado vigilando el domicilio de la víctima durante toda la noche.