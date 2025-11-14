Maitena Berrueco 14 NOV 2025 - 12:51h.

La víctima lleva dos meses hospitalizado y cuatro hombres han sido detenidos

Esta es la única policía en España que clasifica a los delincuentes por su lugar de nacimiento

Compartir







San SebastiánOrinar en la vía pública. Ese fue el incívico, pero trivial detonante para darle una salvaje paliza grupal a un hombre en Ordizia (Guipúzcoa). La agresión, de cuatro hombres contra uno, duró aproximadamente un minuto y fue tan brutal que el hombre apaleado en un aparcamiento de Ordizia, continúa dos meses después ingresado en el Hospital Donostia.

Ocurrió el 21 de septiembre y durante un mes y medio, tras el violento ataque, sus autores han seguido con sus vidas, probablemente creyendo que saldrían impunes, ya que habían amenazado a los dos acompañantes de la víctima para que no dijeran nada. De hecho, en el momento del incidente, por temor a represalias, ninguno denunció a la Ertzaintza lo ocurrido.

Sin embargo, las gravísimas heridas de la víctima pusieron en marcha una investigación policial que ha durado un mes y medio y que ha permitido a la Ertzaintza recomponer el puzzle de lo que pasó aquel domingo por la tarde, en ese aparcamiento guipuzcoano.

Un minuto de patadas y golpes

La investigación ha llevado a la detención de cuatro hombres, acusados de delitos de lesiones graves y amenazas, y uno de ellos, el de mayor edad y considera autor principal de la agresión, ha ingresado ya en prisión. El perfil de los agresores es el siguiente: todos ellos hombres de edades comprendidas entre la minoría de edad (aunque en estas semanas ha cumplido 18 años) y los 43 años, la mayoría de nacionalidad española y, uno de ellos, de otro país de Europa.

PUEDE INTERESARTE Detienen a una mujer tras arrancar de un mordisco parte de un dedo de otra que se besaba con su novio en Zaragoza

El martes, día 28 de octubre, los detenidos de forma simultánea en el mismo municipio guipuzcoano y fueron puestos a disposición del juzgado de Tolosa, donde se decretó el ingreso en prisión del principal agresor, de 43 años, y con diversos antecedentes delictivos. Por otra parte, la Fiscalía de Menores decretó el traslado del joven de 18 años al Centro de Internamiento de Zumarraga.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La reconstrucción policial sobre lo que ocurrió la tarde de aquel domingo 21 de septiembre, concluye que la víctima y otros dos hombres se disponían a coger el coche aparcado en un parking de Ordizia, cuando uno de ellos comenzó a orinar en un margen del aparcamiento, en la vía pública. Una pareja joven, que paseaba por la zona, le recriminó su acción y dieron aviso a más personas.

Un hombre se acercó, armado “con un palo de madera y, sin mediar palabra, agredió con él y con el puño a uno de los tres hombres”, que consiguió escapar y esconderse en un comercio cercano. En ese momento, llegaron al lugar otros tres varones, quienes comenzaron a agredir a otro de los hombres, al cual tiraron al suelo mientras le seguían golpeando repetidamente con puñetazos y patadas durante, aproximadamente, un minuto. El tercer hombre consiguió evitar ser agredido escondiéndose dentro de su coche.