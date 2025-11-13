Maitena Berrueco 13 NOV 2025 - 13:40h.

El Ararteko ha abierto una actuación de oficio para conocer las causas de esta decisión

Cunde el miedo en Andoain: "¡Cuidado! Violador y Asesino de cinco mujeres suelto"

Vitoria-GasteizLa polémica estalló el pasado mes de octubre, cuando el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco comenzó a informar en sus notas de prensa de la procedencia geográfica de los detenidos. Ahora, la Ertzaintza ha elaborado un informe oficial en el que se dan a conocer los datos de delincuencia en Euskadi, entre enero y septiembre de 2025, con los detenidos e investigados, diferenciados por el lugar de nacimiento. Se convierte así en la única policía de España que lo hace.

El aluvión de críticas al cambio de criterio del Departamento de Seguridad no se ha hecho esperar. Figuras como la del Defensor del Pueblo vasco, el Ararteko, ha abierto una actuación de oficio para conocer las causas que han llevado a la Ertzaintza a informar sobre el origen geográfico de las personas que son detenidas, cuando en 2011 el mismo Ararteko aconsejó que se evitara este dato porque podría ser discriminatorio.

En la misma línea, se han manifestado Jueces y Juezas para la democracia (JjpD) que advierten de que la publicación de la procedencia de detenidos contribuye a la "estigmatización" de colectivos.

Lugar de nacimiento

La estadística, que se puede consultar en la web de la Ertzaintza, diferencia en varias tablas los tipos de delito: homicidio, malos tratos, agresión sexual, hurto o robo con fuerza, entre otros; y el lugar de nacimiento de los autores de los mismos, sin especificar nacionalidades concretas.

En el primer epígrafe se engloba a los delincuentes de nacionalidad española, a los que se clasifica como nacidos en la Comunidad Autónoma Euskadi (C.A.E) +otras Comunidades autónomas (CC.AA.). Los dos siguientes epígrafes, desglosa a los delincuentes ‘made in’ Euskadi, como C.A.E, y a los del resto del Estado , como Otras CC.AA. Los siguientes epígrafes son: Extranjero, Europa, U.E 27, Resto de Europa, África, Magreb, Resto de África, América, Latinoamérica, EEUU+Canadá, Asia, Oceanía, Extranjero sin Esp, desconocido.

Además, en cada caso se detalla el número de investigados, diferenciando entre hombres y mujeres; e igual en el caso de los detenidos, especificando el número de cuantos de ellos eran hombres y cuantas mujeres. Se añade el total de infracciones penales y también el cómputo de requisitorias judiciales.

La Ertzaintza en su estadística emplea un sistema de clasificación en el que diferencia a los delincuentes por su lugar de nacimiento, sin tener en cuenta que, a efectos legales, algunos de ellos sean españoles, al tener la doble nacionalidad.

El Ararteko ha abierto una actuación de oficio para conocer las razones por las que la Ertzaintza ha cambiado de criterio y ha empezado a informar sobre el origen de los detenidos. Por su parte, Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) del País Vasco considera que la publicación por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco de la procedencia de las personas detenidas por la Ertzaintza es "innecesaria" y contribuye al "señalamiento y estigmatización" de determinados colectivos. A su entender, su estrategia comunicativa "se aleja de la prudencia policial e institucional" con la que deben ser tratadas las cuestiones de seguridad ciudadana y de política migratoria.

Cambio de criterio

Tras varios años sin hacerlo, desde el pasado mes de octubre la Ertzaintza informa en sus notas y comunicados de prensa de la nacionalidad de los detenidos y de sus víctimas. Así, en las últimas publicaciones dando cuenta de sus actuaciones, se puede leer, por ejemplo, el pasado martes 11: "Un joven detenido en Bilbao por intentar robar una cadena de oro por el método del tirón. La Ertzaintza procedió a la detención del implicado, de 19 años y de origen magrebí..." o "Detenidos en Irun cuando robaban cable de una torre de tendido eléctrico. Los detenidos, de 38, 41 y 48 años de edad, todos de nacionalidad española y que cuentan con antecedentes policiales...".

El Gobierno Vasco pretendería restar crédito al discurso de quienes pretender asociar migración con delincuencia, al detallar este dato y demostrar que en muchos de los delitos que se cometen en Euskadi, sus autores son personas nacidas en la propia comunidad autónoma o en otros puntos de España. Sin embargo, hay quien ve en esta información un poso de racismo y la estigmatización de determinados colectivos.