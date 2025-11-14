Maitena Berrueco 14 NOV 2025 - 09:54h.

Le robaron el DNI en 2023 y denuncia que han usado su identidad para estafas online

BilbaoLa realidad siempre supera la ficción. Así lo demuestra, la historia de película, de terror, que está viviendo la bilbaína Irati González. A la joven le robaron el DNI y han suplantado su identidad para cometer estafas online por toda España, por las que está siendo investigada. Por si no fuera suficiente, cuando acudió a denunciar lo que le estaba pasando, acabó en los calabozos. Esta es la pesadilla que está viviendo Irati. Otras historias angustiosas tras sufrir el robo del DNI.

A la joven, de 22 años, la vida le dio un vuelco cuando le llegó una carta a casa para requerir su presencia en un juicio, por una estafa cometida en Cádiz, pero “¡Si, entre otras cosas, yo nunca he estado en Cádiz!”, se sorprendió.

Se personó junto a su padre en la comisaría de la Ertzaintza más cercana para denunciar una posible suplantación de identidad. Cuál fue su sorpresa cuando, en aquel mismo momento, los agentes de la Policía Vasca la detuvieron, argumentando que había una orden judicial por no presentarse a un juicio en Asturias. Su padre, “se quedó blanco”, recuerda.

Robo del DNI en una discoteca

La toma de huellas, las consiguientes fotografías, el calabozo y el traslado en un coche policial a los juzgados han quedado grabados a fuego en la memoria de esta bilbaína que vive con miedo a acabar, de nuevo, detenida por algo que no ha hecho. Para entender esta historia hay que remontarse dos años atrás.

Ocurrió en Málaga en 2023, cuando Irati González viajó con su equipo de baloncesto, y tras una noche de fiesta, "en la discoteca me robaron la cartera de la chaqueta”. Al día siguiente, la joven bilbaína denunció la sustracción antes de emprender el viaje de vuelta a casa. Denunciar cuanto antes el robo o la pérdida del DNI es clave para evitar posibles fraudes. Irati nunca imaginó que su identidad sería utilizada para cometer delitos online.

Actualmente, tiene constancia de que su identidad ha sido utilizada en, al menos, tres estafas diferentes, una de ellas de venta de cachorros. Pero teme que el número de denuncias contra ella aumente, que puedan incluso volver a arrestarla y, sobre todo, que "pueda quedar manchada en un futuro por todas las denuncias”. Una pesadilla que confía en que se resuelva pronto.