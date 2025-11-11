Redacción Euskadi 11 NOV 2025 - 11:56h.

Usan perfiles falsos de figuras públicas ofertando inversiones, por ejemplo, en criptomonedas

La Policía alerta de una estafa con la que das acceso sin quererlo a tus datos bancarios

BilbaoLa Ertzaintza advierte sobre un nuevo tipo de estafa que se está difundiendo a través de la red social Instagram. Los ciberdelincuentes estarían utilizando perfiles falsos de personas públicas para ofertar oportunidades de inversión en productos financieros o criptomonedas fraudulentas. Otros timos en Instagram y TikTok.

La estafa se produce a través de falsos perfiles de Instagram que imitan a personalidades públicas conocidas. Se utilizan nombres casi idénticos al original del perfil de Instagram, salvo una coma, un guion o una letra, que pueden inducir al usuario de la red a pensar que se trata del perfil original. Para dar más credibilidad al falso perfil, se acompaña de una foto original y se replica la biografía de la persona auténtica.

Así, según advierte la Policía Vasca, este perfil falso, comienza a seguir de manera masiva a las y los seguidores de la figura pública real para, a continuación, enviarles mensajes privados ofreciendo falsas oportunidades de inversión en criptomonedas y diversos productos financieros aprovechándose de la notoriedad y la confianza que inspira la figura pública suplantada.

Consejos para no caer en el engaño

La Ertzaintza recomienda que para evitar ser víctima de este tipo de engaños, se examine con detalle el nombre de usuario completo para asegurar que se trata del perfil original, buscando variaciones mínimas como puntos, guiones bajos, números añadidos o letras sustituidas. Desconfiar de ofertas de inversión recibidas por mensajes privados porque las figuras públicas nunca ofrecen ni gestionan inversiones personales a través de redes sociales.

En caso de recibir este tipo de contacto: no responder al mensaje, no pinchar en enlaces, ni descargar archivos, ya que estos enlaces o documentos pueden redirigir a páginas falsas o contener software malicioso que se apropia de datos personales o financieros. Por último, no facilitar datos personales ni bancarios y nunca compartir información como DNI, número de cuenta, contraseñas o códigos de verificación.

En caso de haber facilitado datos financieros, se recomienda contactar con la entidad bancaria correspondiente para bloquear transacciones o tarjetas de crédito o débito.

Así mismo, desde la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad se insta a la ciudadanía a que, en caso de haber sido víctimas de esta modalidad de estafa, acudan a la comisaría más cercana para interponer la correspondiente denuncia.