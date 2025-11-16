Iván Sevilla 16 NOV 2025 - 18:00h.

El arrestado de 35 años atacó a las víctimas en el exterior de un bar de la calle Alameda Urquijo en Bilbao

Los dos afectados, de 22 y 27 años, requirieron asistencia médica en el Hospital de Basurto tras la reyerta

BilbaoUn hombre ha sido detenido en la ciudad de Bilbao (Vizcaya) por agredir este 16 de noviembre a dos jóvenes con una botella rota. Según han detallado desde la Ertzaintza, ha provocado heridas en la cabeza y el cuello a ambos.

El ataque del individuo, de 35 años y origen subsahariano, se produjo en el transcurso de una pelea registrada a las 3:30 horas de la madrugada. Concretamente en la calle Alameda Urquijo del barrio de Abando, centro económico y financiero de la capital vizcaína.

Varias patrullas de la policía vasca que estaban de servicio recibieron el aviso por una posible agresión entre varias personas. Al llegar a las inmediaciones de un local de ocio nocturno se encontraron a tres individuos, dos de ellos con heridas sangrantes.

Acusado de intento de homicidio

También originarios de la zona africana al sur del Sáhara, ambos afectados fueron identificados junto al tercer varón y presunto autor del intento de homicidio, delito que se le atribuye. Fue arrestado por su implicación en los hechos.

Aunque requirió asistencia sanitaria porque tenía cortes en las manos, que se hizo al romper la botella de cristal que usó como arma contra sus compatriotas. No ha trascendido el motivo del ataque o qué desencadenó la reyerta.

Los otros heridos, de 22 y 27 años, igualmente fueron evacuados al Hospital de Basurto para ser curados. La Ertzaintza trasladó a comisaría al esposado, que pasará a disposición judicial en las próximas horas junto con las diligencias del caso.