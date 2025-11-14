Muere la mujer que estaba en estado crítico tras ser agredida por su pareja en Barcelona

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre en el distrito de Sant Martí de Barcelona

Detenidos dos jóvenes por una agresión sexual a una mujer en Barcelona

BarcelonaUna mujer, que estaba en estado crítico tras ser agredida presuntamente por su pareja, ha muerto como consecuencia de las lesiones. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre en el distrito de Sant Martí de Barcelona, cuando la encontraron herida en la calle, según los Mossos d’Esquadra.

La pareja, un hombre de 30 a�ños, fue detenida poco después por la Policía de la Generalitat. Después de pasar a disposición, el juez acordó prisión provisional. Pero esta no era la primera vez que había pegado a su mujer, según ‘EFE’.

Tenía una causa abierta por un delito de maltrato

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) afirma que a finales del mes de agosto ya fue detenido después de que una tercera persona denunciase que había agredido a la mujer. El juzgado de guardia de Badalona acordó una orden de alejamiento en contra de la petición de la víctima, que no quiso declarar contra su pareja. Por esa agresión, la causa quedó abierta por un delito de maltrato.

El pasado 18 de octubre, la mujer fue agredida de nuevo por su pareja. Fue encontrada en estado crítico en una calle del distrito barcelonès de Sant Martí y trasladada a un hospital. La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Sant Martí se hizo cargo de la investigación y el 19 de octubre detuvieron al presunto autor de la agresión.

El hombre fue acusado por los Mossos de romper la orden de alejamiento

El hombre fue acusado por los Mossos de romper la orden de alejamiento y agredir a la mujer. Tras pasar de nuevo a disposición judicial, el juzgado acordó prisión provisional en una causa que quedó abierta por romper la medida cautelar y por el asesinato en grado de tentativa.

El juzgado de Badalona está ahora pendiente de recibir la documentación necesaria para adecuar la imputación a la situación actual de muerte de la víctima como consecuencia de esa segunda agresión del pasado mes de octubre.