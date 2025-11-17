Maitena Berrueco 17 NOV 2025 - 13:02h.

Se enfrentan a una pena de 5 meses de prisión o 100 días de trabajos comunitarios

El Gobierno inicia los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse al registro de objetores al aborto

Compartir







Vitoria-GasteizDe apostarse con rosarios y pancartas frente a la clínica Askabide de Vitoria, donde se realizan interrupciones voluntarias de embarazo, a estar sentados en el banquillo de los acusados en el juzgado de lo penal número 1 de Vitoria. Por primera vez en Europa, 21 antiabortistas son juzgados y se enfrentan a una petición de prisión, por parte de la Fiscalía, de cinco meses por un delito de coacciones. “Eso ya es una victoria”, dice Naroa Iturri, Clínica Askabide.

Esta trabajadora recuerda que durante muchos años, las mujeres que acudían a la clínica, ella misma y sus compañeras, han tenido que escuchar “muchas cosas”, por parte de quienes se concentraban frente a ella, “con la excusa de que solo rezaban”: “No, no solo, rezan, hacen mucho más, nos llamaban asesinas, genocidas, nos amenazan con que los que matan mueren, etc”.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno inicia los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse al registro de objetores al aborto

Los hechos, que ahora se juzgan, ocurrieron los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022, cuando estas 21 personas se manifestaron de forma reiterada en la calle Rioja, frente a la clínica Askabide. “Muchas mujeres han sufrido ataques de ansiedad y se han sentido muy dolidas por los que les decían frente a las puertas del centro”, recuerda Iturri. Por eso, han sido las trabajadoras del centro las que han mantenido el pulso judicial hasta llegar a esta vista con la esperanza “de que se cree un precedente”.

Pena de prisión

La Defensa pide la libre absolución amparándose en el derecho a la Libertad de Expresión, si bien el Ministerio Público mantiene una petición de cinco meses de prisión por un delito de Coacciones. Eso sí, como alternativa a la cárcel, la Fiscalía propone como pena alternativa la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante 100 días y la prohibición de acercarse a la clínica durante tres años.

PUEDE INTERESARTE Sanidad iniciará un proceso judicial contra la Comunidad de Madrid tras no presentar su registro de objetores de conciencia al aborto

Este lunes, el juicio ha arrancado a las 9.10 horas de la mañana, se espera que declaran 27 testigos; el martes 18, será el turno de los acusados. Finalmente, en la tercera y última sesión prevista se leerán las conclusiones finales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La importancia del juicio radica en que el veredicto pueda sentar jurisprudencia en caso de que los 21 antiabortistas sean declarados culpables de haber coaccionado a las mujeres que entraban en la clínica.