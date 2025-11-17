El Ejecutivo solicitará a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El registro de médicos objetores en aborto que exige el Gobierno y que Isabel Díaz Ayuso califica de "lista negra"

MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

Sánchez ha indicado que el Ejecutivo solicitará este lunes a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "La Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas. Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir", empieza explicando Sánchez.

"Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales"

"Por eso, hoy mismo el Gobierno solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid. Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha compartido en su cuenta de X.

La Comunidad de Madrid, la única en no crear el registro

La Comunidad de Madrid es la única región que no está inscrita en este registro después de que Baleares y Aragón fuesen las últimas en hacerlo.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, explicó este pasado viernes en que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

Gobierno de Ayuso insiste en que prefiere "que sea un tribunal y no el Gobierno" el que decida sobre objetores de aborto

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha insistido este sábado en que la Comunidad de Madrid protege "la vida y la objeción de conciencia" sobre el aborto y ha afirmado que prefiere que sea un tribunal y no un Gobierno "sectario" el que decida sobre el registro de objetores.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde el instituto público Juan de la Cierva, donde ha vuelto a destacar que el Gobierno regional prefiere que sea un tribunal el que resuelva este asunto, después de que ayer la consejera de Sanidad, Fátima Matute, explicara que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros pensamos que el aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente. Nosotros respetamos la Constitución, ley fundamental, ley de leyes y desde luego protegemos tanto la vida como el derecho a la objeción de conciencia", ha explicado el consejero.