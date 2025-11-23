La carretera más cara de España está en Vizcaya: esto se paga por recorrer apenas 3 kilómetros

Maitena Berrueco 23 NOV 2025 - 12:01h.

En 2026 se prevé que se encarezca 5 céntimos el precio del peaje de los Túneles de Artxanda

El Supremo rechaza que se cobre el peaje de autopistas si hay obras que causan atascos

BilbaoEl conductor frena junto a la cabina de cobro y baja la ventanilla para abonar el coste del peaje de los Túneles de Artxanda. La tarifa es de 1,50 euros. Así, sin tener más datos, no parece excesivamente cara, sobre todo, si la comparamos con los 38,60 euros que cuesta el trayecto completo de la AP-68, la autopista más cara en términos absolutos. Este es el truco de un ingeniero para ahorrar en peajes.

Claro, que la cosa cambia si tenemos en cuenta que esta vía supera por muy poco los tres kilómetros de longitud, lo que significa que al conductor le cuesta 0,50 céntimos recorrer cada uno de ellos, frente a los 13 céntimos que se desembolsan por cada 1.000 metros en la AP-68. Así, los Túneles de Artxanda llevan años revalidando el dudoso honor de ser el peaje más caro de España por distancia recorrida y lejos de tocar techo, en 2026 está previsto que se encarezca.

El coste por kilómetro de este peaje es, por tanto, el más caro de España, aunque, tal vez, para compensar el elevado precio diurno, al caer la noche, entre las 00.00 horas y las 06.00 horas, se permite la circulación gratuita. Hasta ahora, porque con el estreno del nuevo año, se acabó lo que se daba. La Diputación Foral de Bizkaia pretende que se pague también por las noches y además, subirá el peaje a 1,55 céntimos.

En 2026, más caro y sin tarifa 0 por las noches

Los tres túneles horadados en el monte Artxanda, en las cercanías de Bilbao, tienen una longitud total de 3.096 metros y conectan la capital vizcaína con el aeropuerto de Loiu y la zona norte. Se trata de un sistema viario de tres ejes que forman un triángulo. Dos de ellos, La Salve-Txorierri y Ugasko-Txorierri (de peaje) unen el centro de Bilbao con la Autovía N-637 (corredor del Txorierri) agilizando el acceso al aeropuerto de Bilbao y a los municipios de la margen derecha de la ría del Nervión.

En concreto, el eje La Salve-Txorierri, va desde Puente de la Salve hasta el corredor del Txorierri, con una longitud aproximada de 2.100 metros. En este corredor se construye un túnel bajo el monte Artxanda de tres carriles y 1.270 metros de longitud y los enlaces de La Salve y el del Txorierri. El eje Ugasko-Txorierri, va desde el Puente de Deusto hasta el corredor del Txorierri con un túnel bajo el monte Artxanda de dos carriles y 1.073 m. de longitud y los enlaces de Ugasko y del túnel Ugasko-La Salve y dos ramales complementarios en el enlace del Txorierri.

El tercero, Ugasko-La Salve, sirve de variante al casco urbano de Bilbao entre los barrios de Begoña y Deusto, con una longitud de 1.500 m. incluye la construcción de un túnel de dos carriles y 1.073 m.

Para 2026, Bizkaia propone que las tres autopistas de titularidad foral: la AP-8 Galdakao-Límite TH, la AP-8 VSM Bilbao-Santurtzi y los túneles de Artxanda sean todavía más caras que hasta ahora. El incremento del precio del peaje sería de media del 3,5 por ciento. Esto supondría pagar cinco céntimos más en los Túneles de Artxanda. Además, desde el 1 de enero, se acabaron las tarifas 0 y será obligatorio el pago también entre la medianoche y las seis de la mañana.