Maitena Berrueco 26 NOV 2025 - 02:00h.

CCOO advierte del peligro que corren los carteros "de sufrir accidentes, incluso mortales"

El peculiar viaje de dos vascos en patinete "no eléctrico", entre Donostia y París

Vitoria-GasteizLas sonrisas, que lucen los repartidores de Correos, impecablemente uniformados con el clásico amarillo de la empresa, en las fotografías que muestran el nuevo carro eléctrico diseñado por Mooevo para hacer el reparto urbano de cartas y paquetes, parece habérseles congelado al resto de carteros.

Muchos han puesto el grito en el cielo ante este proyecto piloto que, según sus creadores, “nace para facilitar el reparto de última milla, incorporando las últimas innovaciones tecnológicas en movilidad sostenible para mejorar el servicio”, pero que algunos ven más como un patinazo más que como un patinete. CCOO, el sindicato mayoritario en Correos, advierte del peligro que supone para los carteros y de que se precarizan sus condiciones de trabajo y de seguridad.

Si sale adelante la idea es posible que en un tiempo los repartidores de Correos entreguen sus cartas y paquetes en Vitoria subidos en un patinete eléctrico. Por ahora, la idea de la empresa Mooevo, que trabaja con Correos, está a prueba en varias ciudades españolas, entre ellas, además de Vitoria, Valencia, Dos Hermanas, Madrid, Cornellá, León y Santa Cruz de Tenerife.

La saca en la parte delantera

El patinete lleva un carro incorporado en la parte delantera para poder introducir las cartas y paquetes para el reparto urbano. El nuevo vehículo, según indica la empresa, respeta la normativa de la DGT al incorporar una limitación de velocidad con dos modalidades: una limitada a 5km/h, para la circulación en entornos peatonales; y otra limitada a 15km/h para la circulación por calzada. Su uso principal será en núcleos urbanos con poca densidad de repartos o con puntos de reparto a grandes distancias, de forma que los carteros necesitan recorrer muchos kilómetros en un mismo día.

La idea no ha gustado a Comisiones Obreras (CCOO), el sindicato mayoritario de Correos, que alega “el riesgo grave de sufrir accidentes, incluso mortales” para oponerse a que los trabajadores se muevan en patinete eléctrico en lugar de a pie. Este nuevo equipo "es incluso más peligroso", "al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción".

Por si no fuera suficiente, denuncian que estos trabajadores, que habitualmente hacen el reparto a pie, no cobran el complemento de peligrosidad, que sí reciben los repartidores que usan vehículos. En opinión del sindicato, obligar al reparto en patinete eléctrico precariza las condiciones laborales y de seguridad de los carteros.

A este paso, no será raro que el mismísimo Papa Noel copie la idea a Correos y cambie el trineo con los renos por un patinete eléctrico con carro incorporado para realizar el reparto de juguetes el próximo 24 de diciembre. Quién sabe si hasta Olentzero le da vacaciones este año a su inseparable burro ‘Napo’ para sumarse a la tendencia del vehículo de movilidad personal (VMP).