Un hombre de 40 años ha fallecido este jueves por la noche al tener un accidente con su patinete eléctrico en la localidad castellonense de Vinaròs.

El incidente se produjo en la avenida Leopoldo Querol, cuando la víctima sufrió una caída accidental del patinete golpéandose en la cabeza contra el suelo, lo que acabó provocándole la muerte.

Inmediatamente, agentes de la Policía Local de Vinarós acudieron al lugar y trataron de reanimar al hombre hasta la llegada de una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

Fuentes policiales han confirmado que en el suceso no estaba implicado ningún otro vehículo.