VitoriaLa Policía Local detiene a dos hombres, de 28 y 29 años, por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en Vitoria. Según ‘El Correo’, la víctima -que se refugió en un autobús, asustada y descalza- aseguró que dos varones podrían haber usado alguna sustancia para realizarle tocamientos sin su consentimiento en una casa.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 08:00 horas de la mañana. Una patrulla se dirigió a la calle Prado porque un conductor de autobús urbano no podía iniciar su marcha por los problemas que tenía con una clienta.

La víctima cree que podrían haber usado alguna sustancia

La mujer se había refugiado en el autobús y confesó a los agentes que había llegado perseguida por un hombre. La víctima aseguró que dos varones podrían haber usado alguna sustancia para agredirla sexualmente y que había conseguido huir de la vivienda.

Los agentes escucharon también la versión del varón, quien se contradijo en varias ocasiones. Las autoridades comenzaron las pesquisas para localizar la casa tras conocer la gravedad de los hechos. Los policías entraron en la vivienda y encontraron al segundo varón que coincidía físicamente con las descripciones de la víctima.

Varios testigos corroboraron la presencia de la víctima en esa casa y, después de recabar toda la información, los agentes procedieron al arresto de los dos hombres.