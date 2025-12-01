Detenidos tres hombres por una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 3 de octubre, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres de entre 18 y 19 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 3 de octubre, en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos, en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña, han informado fuentes policiales.

Según la investigación, la víctima conoció a uno de los agresores en una discoteca y, en un momento de la noche, salió con él del local, tras lo que se sumaron -ya en la vía pública- otros dos varones amigos del anterior.

El grupo condujo a la víctima a un descampado, donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas. Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la mujer recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría.

La investigación, de la que se hizo cargo la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga fue "muy compleja", con numerosas diligencias policiales, reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, han añadido las fuentes. Los presuntos responsables fueron identificados y localizados el jueves en sus respectivos domicilios, donde fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial.