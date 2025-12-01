El acusado ha asegurado que no recuerda con claridad lo ocurrido porque consumió alcohol

Confirman la condena de 6 años de prisión a un hombre por agresión sexual a un menor con discapacidad en Murcia

SantanderUn hombre ha reconocido que entró en una autocaravana para violar a una mujer mientras dormía junto a su pareja en Santander. El acusado se ha mostrado arrepentido y ha pedido perdón a la víctima y a su familia. Según informa ‘El Diario Cantabria’, ha destacado que “no sabe cómo llegó hasta allí”.

El acusado ha asegurado que no recuerda con claridad lo ocurrido porque consumió alcohol, en concreto, dos botellas de whisky. El procesado ha recalcado que no se acuerda de nada pero que, en cualquier caso, no necesitaba “hacer eso para caer tan bajo”.

El acusado, avergonzado por los hechos

La Audiencia Provincial de Cantabria ha consignado 3.000 de los 9.950 euros que pide la fiscal por las secuelas y da�ños morales a la perjudicada. El ministerio público reclama cinco años y medio de cárcel por un delito de allanamiento de morada en concurso con uno de violación, siete de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, seis de libertad vigilada y 10 de inhabilitación para trabajar con menores.

El abogado del acusado ha aportado un texto escrito por el procesado en el que asume la gravedad y responsabilidad de lo ocurrido y donde se compromete a “seguir pagando” la indemnización solicitada. Así, expresa la vergüenza que siente por lo que pasó y muestra su voluntad de reparar el daño. El letrado ha señalado que no ha podido aportar más dinero porque se encuentra en prisión provisional desde que fue detenido.

Sostiene que estaba "alterado y desesperado"

La Fiscalía ha asegurado que la pareja había aparcado su autocaravana en una playa de Santander. Ambos estaban durmiendo en la cama cuando sobre las 07:30 horas, el acusado se acercó al vehículo, abrió la puerta y se acercó a ellos. Después, introdujo la mano dentro del pijama de la mujer y abusó sexualmente de ella. La víctima se despertó, gritó y el sospechoso salió corriendo.

Poco después, los agentes lo detuvieron en una calle cercana al lugar de los hechos. El procesado ha indicado que por ese entonces estaba “alterado y desesperado” porque no podía ver a sus hijos menores. Según él, los hechos ocurrieron después de un “duro” servicio de trabajo en la hostelería y que recurrió al alcohol para “despejarse un poco”.

“No sé qué pasó”, confiesa el procesado

Aunque ha dicho que “no es una excusa”, ha sostenido que no recuerda bien lo que sucedió y que cuando fue consciente de lo que había hecho “no se lo podía creer”. “No sé qué pasó”, ha recalcado. Al reconocer los hechos, haber aportado parte del dinero exigido y la intoxicación etílica que tenía, el abogado del procesado ha avanzado que pedirá la pena mínima por los delitos juzgados y las atenuantes de reparación del daño y embriaguez a su cliente.

En la segunda sesión del juicio declararán los testigos y la víctima a puerta cerrada. El miércoles se practicará la prueba pericial y el jueves se entregará el objeto del veredicto al jurado para que delibere sobre los hechos.