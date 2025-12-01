Sus dueños lo buscaban incansablemente y la ayuda de los bomberos, los guardabosques y otro perro de la unidad canina, que lo localizó, ha sido fundamental

El animal se encontraba atrapado en una galería de la mina

Compartir







GuipúzcoaFinal feliz en la búsqueda de ‘Fox’, un perro vasco que llevaba 10 días desaparecido en la zona guipuzcoana del Bidasoa. Su dueño y su hijo lo buscaban incansablemente y ha sido gracias a la ayuda de los bomberos, los guardas forestales y la intervención inestimable de otro can cómo han conseguido encontrarlo y rescatarlo, propiciando así un emotivo reencuentro.

Todo comenzó cuando el animal se perdió en mitad del bosque y no regresó a casa, activando las alarmas de sus dueños, que no habían dejado de buscarlo desde entonces, con las esperanzas disminuyendo con cada día que pasaban sin saber de él. Tras 10 días, todo parecía abocado a un final aciago, pero, tal como han compartido a través de las redes sociales sus rescatadores, todo dio un giro repentino.

PUEDE INTERESARTE Elige el nombre de la nueva cría de gorila de llanura que ha nacido en BIOPARC Fuengirola, en Málaga

‘Fox’ sobrevivió 10 días desaparecido y estaba atrapado en una mina

Sumándose a la búsqueda, hasta los guardias forestales se involucraron en los trabajos para localizar al can, algo que ha terminado por dar resultado en última instancia gracias a otro perro; un integrante de la unidad canina de los guardabosques que permitió dar con el paradero de ‘Fox’.

Tras 10 días desaparecido, descubrieron que el animal permanecía atrapado en la galería de una mina, para lo cual tuvieron que contar también con la asistencia de los bomberos de Guipúzcoa para rescatarlo.

PUEDE INTERESARTE La Generalitat solicita ayuda a la UME para frenar el brote de peste porcina: hallan nuevos jabalíes muertos

Con ese trabajo conjunto, ‘Fox’ fue socorrido y, sano y salvo, se reencontró con sus dueños, que no podían contener la emoción y las lágrimas de felicidad al verlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“No lo olvidaremos. ¡Aupa Fox, perro duro!, compartían los rescatadores en una publicación en las redes sociales, dando cuenta de un final feliz que ha emocionado también a muchos usuarios en las redes sociales, quienes han agradecido la operación realizada para salvarlo.

El animal, con signos de suciedad por el paso de estos días, se encontraba bien, mostrándose cariñoso, bebiendo y comiendo lo que le ofrecían los bomberos.