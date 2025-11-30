El Govern contempla la intervención de una unidad de control cinegético de la UME para detener la peste porcina africana

El ministro de Agricultura, Luis Planas, pide tranquilidad frente a la peste porcina: "Limitaremos al máximo el impacto económico en el sector"

La Generalitat no descarta reclamar ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar el dispositivo diseñado con el objetivo de detener la propagación de la peste porcina africana (PPA). Al mismo tiempo, ha vuelto a pedir a los ciudadanos que no entren en la sierra de Collserola (Barcelona) para frenar el brote detectado esta semana.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, ha afirmado este domingo en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1 que la UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, la cual desde el Gobierno central han puesto a disposición de la Generalitat para contener la peste.

El brote de peste porcina, el primero de esta enfermedad que se detecta en España desde 1994, ha provocado hasta el momento la muerte de seis jabalíes (dos el viernes y cuatro este sábado), localizados en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

A estos hay que sumar otros ocho ejemplares que han sido hallados sin vida en las últimas horas en la localidad de Cerdanyola del Vallès.

En torno a la zona se ha creado un perímetro en el que se ha prohibido el acceso al medio natural, incluida la sierra de Collserola, una medida que no fue respetada ayer por muchos vecinos de Barcelona y de municipios cercanos.

Organizan la captura de posibles jabalíes infectados

Óscar Ordeig ha explicado que se llevarán a cabo capturas de posibles jabalíes infectados con la peste porcina africana, en el área de Collserola, mediante la instalación de trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas.

Además, ha dicho que se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Agentes Rurales, para evitar la entrada a Collserola, "sobre todo" en el radio de seis kilómetros "que está blindado".

Ordeig también ha señalado que el proceso de captura será coordinado por Agentes Rurales, conjuntamente con el Departamento de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil.

"Cualquier animal que se encuentra se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas", ha apuntado.

Sobre el origen del brote, ha manifestado que se desconoce hasta ahora, pero que se está investigando: "En base a si este virus se parece al que tienen otros países de Europa, por tanto, podremos saber cuál es el origen".

En esta línea, ha mencionado como posibles hipótesis algún resto de comida contaminada o que el virus haya viajado en algún medio de transporte.