Elige el nombre de la nueva cría de gorila de llanura que ha nacido en BIOPARC Fuengirola, en Málaga

Una cría de gorila de llanura ha nacido ante los visitantes en BIOPARC Fuengirola, en Málaga, a plena luz del día

Fiesta de cumpleaños “enorme” en Bioparc Valencia por los tres años de la elefanta Makena

Compartir







FuengirolaEl BIOPARC de Fuengirola, en Málaga, ha dado la bienvenida a un nuevo miembro en el centro. Wefa, una ejemplar de gorila de llanura occidental, una especie catalogada en Peligro Crítico de Extinción, que se encuentra en las instalaciones de este zoo malagueño ya es mamá. Los recientes cambios en su rutina anunciaba que el parto se aproximaba pero quién les iba a decir a los visitantes del BIOPARC de Fuengirola que iban a asistir a plena luz del día a un acontecimiento único.

PUEDE INTERESARTE Bioparc Valencia traslada una elefanta africana preñada a Hungría

Tras el parto, esta gorila de la especie de llanura occidental, en peligro de extinción, ha demostrado todo su instinto maternal limpiando, abrazando y olfateando a la cría. Mientras acuna a la pequeña gorila, se come la placenta. Así se nutre de proteínas y energía para afrontar sus primeros días de maternidad. Este nacimiento es un hito para la conservación de este primate.

BIOPARC Fuengirola invita a elegir su nombre

Según la tradición de los parques de animales, quien encuentra al recién nacido tiene la potestad de escoger su nombre. En casos tan relevantes como esta primera cría, se ha querido compartir esta decisión invitando a la ciudadanía a participar para elegir cómo se llamará.

PUEDE INTERESARTE Bioparc Valencia acoge un grupo de lirón pigmeo africano víctima del tráfico ilegal

Desde 'Informativos Telecinco' hemos propuesto cinco opciones para bautizar al pequeño gorila.

Por eso, los espectadores podrán elegir hasta el viernes 5 de diciembre a las 23:59 horas entre estas cinco opciones y, de las tres finalistas, será el centro de BIOPARC de Fuengirola el que decida cómo se llamará la cría de gorila de llanura occidental nacida en tierras malagueñas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Benito/a: con este nombre se pretende homenajear a Bad Bunny, recordemos que el artista puertorriqueño se llama de nombre de pila Benito Antonio Martínez Ocasio. Dani Picassín: esta opción ha sido escogida para homenajear a Pablo Ruiz Picasso, pintor malagueño. Chiquito: un guiño para honrar a Gregorio Esteban Sánchez Fernández humorista malagueño conocido como 'Chiquito de la Calzada' que falleció en 2017. Goodall: la quinta y última opción con la que se pretende rendir homenaje a Jane Goodall, considerada pionera en el estudio de los chimpancés y que ha fallecido este 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Esta cría de Bioparc Fuengirola se convierte así en el segundo nacimiento europeo del año y el primero en España, un logro extraordinario dentro de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas.

El personal de BIOPARC Fuengirola, sorprendido y emocionado tras este nuevo nacimiento

El nacimiento de esta cría ha sorprendido incluso al equipo técnico. "A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria", indica Jesús Recuerdo, director técnico y veterinario en BIOPARC Fuengirola.

Tras salir al recinto exterior para comenzar su jornada habitual de enriquecimientos, el parto se desencadenó de forma rápida y natural, ante la mirada atónita de las personas que visitaban el parque.

En lo que va de 2025, solo ha nacido un gorila en toda Europa. Esta cría de BIOPARC Fuengirola se convierte así en el segundo nacimiento europeo del año y el primero en España, un logro extraordinario dentro de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas.