Muere una mujer de 76 años y un hombre de 45 años, ha sido trasladado al hospital, por el incendio de una vivienda en Fuengirola, Málaga

Una mujer ha perdido la vida esta tarde al incendiarse una vivienda en Fuengirola (Málaga), según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El Teléfono 1-1-2 ha recibido varias llamadas de ciudadanos, la primera sobre las 19:40 horas, que alertaban de un incendio en una casa de la calle Jilguero; en los avisos indicaban que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Una segunda víctima sigue con vida

La Policía Local y la Nacional han confirmado el hallazgo de una mujer fallecida en el interior de la vivienda que, según las mismas fuentes, era la moradora del inmueble. Los sanitarios, por su parte, han indicado que la fallecida tenía 76 años y que otro varón, de 45 años, ha sido trasladado por medios propios a un centro sanitario. No han trascendido más datos de cómo se ha podido producir este suceso.

Al llegar los agentes al lugar, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. Sin embargo, el hombre que encontraron en la vivienda, sí que fueron capaces de sacarle del domicilio y trasladarle al centro sanitario. De la evolución y el estado de la segunda víctima que fue rescatada con vida no ha trascendido más información. Tampoco hay más datos sobre las causas del incendio en la vivienda.