Claudia Barraso 01 DIC 2025 - 19:14h.

Un hombre de 75 años ha muerto en el incendio de su vivienda en el centro de Valencia: los vecinos escucharon una fuerte explosión

Muere un anciano de 83 años en el incendio de una vivienda en Granada

Compartir







Fallece un hombre de 75 años en un incendio que ha tenido lugar en una vivienda del distrito valenciano Ciutat Vella. Efectivos de la policía y un equipo de bomberos han acudido al lugar después de haber recibido una llamada avisando de que un domicilio estaba ardiendo.

Aunque la patrulla y los bomberos han acudido rápidamente hasta donde los testigos habían indicado, no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre. Los vecinos escucharon una fuerte explosión poco antes de que se originara el incendio. Emergencias recibió el aviso sobre las 15:00 horas de la tarde de este lunes.

PUEDE INTERESARTE Muere una bebé de 15 meses en una casa ubicada en el barrio de Nueva Almería

La explosión, la cual todavía están investigando, se produjo en el comedor de la vivienda. Dentro de ella se encontraba solo un hombre de 75 años que murió antes de poder ser rescatado por la policía y los bomberos. El incendio se produjo en la cuarta planta de un edificio en la calle San Ramón, que se encuentra en el centro de Valencia, según informa el medio 'Las Provincias'.

Padecía síndrome de Diógenes

El hombre fallecido padecía síndrome de Diógenes. Este trastorno hace que la persona que lo padece, tienda a aislarse y a acumular diferentes objetos inservibles e incluso basura. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está al cargo de la investigación que hay abierta. La Policía Científica hizo una primera inspección del piso y descartan por el momento indicios criminales.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre atrapado en la chimenea de una vivienda en Frailes, Jaén

Los bomberos consiguieron apagar el fuego de la vivienda y pudieron ventilarla para facilitar la inspección. Una vez comprobaron que no había nadie más en la vivienda dejaron a los agentes empezar a recoger pruebas para conseguir dar con las causas de la explosión, aunque por el momento, los expertos apuntan a que los motivos son accidentales.