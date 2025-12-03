La pareja vino a visitar a su hija que vive en un centro de acogida de la Diputación de Vizcaya

Fueron arrestados en el aeropuerto cuando se disponían a volar solos a Marruecos

La Policía Nacional ha detenido a unos padres marroquíes que abandonaron a su hija de 14 años en Bilbao. La pareja, que ya había abandonado antes a otro hijo, ha sido arrestada en el aeropuerto cuando iban a volar de regreso a su país.

La pareja, M.J., de 54 años, y la mujer, K.A., de 53, llegó a Euskadi para visitar a su hija en el centro de acogida de la Diputación de Vizcaya.

La detención ha sido posible gracias a la colaboración de la Brigada de Extranjería, el grupo de Menores Inmigrantes No Acompañados (MENAS) de la Policía Nacional y la Unidad de Acogimiento Residencial del Servicio foral de Infancia.

El matrimonio llegó a Granada con su hija de 14 años el pasado mes de febrero y la dejó sola en un autobús con destino a Bilbao. La adolescente tenía las instrucciones de lo que debía hacer para que fuera asistida por los servicios sociales vascos.

La Diputación vizcaína debe hacerse responsable de los menores en situación de desamparo que llegan al territorio y velar por su bienestar. Así, la menor fue ingresada en un hogar en Getxo, donde permaneció dos meses.

Una vez bajo tutela de la institución foral, fue trasladada a otro servicio en Portugalete, donde ha recibido atención por parte de profesionales especializados de la red de protección, informa el Diario Vasco.

Este noviembre, el matrimonio se ha personado en el centro donde está viviendo su hija en Bilbao para visitarla. La pareja, que fue detenida cuando se disponía a coger un avión desde la capital vizcaína hacia Marruecos, se había estado hospedando en casa de su hijo de 19 años.

Un patrón de conducta reiterado

El chico llegó a Bilbao, como su hermana, siendo menor. Los padres procedieron con este el chaval, ya mayor de edad y que sigue establecido en el País Vasco, como con su hija. Por eso, los investigadores han revelado un patrón de abandono reiterado.

No es la primera vez que esto sucede en País Vasco. Según el citado diario, el pasado octubre un hombre, de 54 años, de origen argelino y residente en Alicante, fue arrestado por abandono de un menor al dejar a su hijo en Donostia para que fuera tutelado por la Diputación.

Ahora el matrimonio se enfrenta a un delito de abandono de menor. Tras prestar declaración, quedaron en libertad con cargos. Como establece el protocolo en estos casos, los agentes entregaron a la menor a sus tutores legales, sus propios padres.