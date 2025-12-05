Redacción Euskadi 05 DIC 2025 - 14:30h.

En 2024 quedaban 92 toros de Osborne en España, de los que dos han sido derribados

Un artista hace "desaparecer" un toro de Osborne de siete metros utilizando el cielo

Vitoria-GasteizAdiós al último toro de Osborne que quedaba en Euskadi. Esta pasada noche, jóvenes de Ernai lo han echado abajo, serrando la base de la estructura. Un acto vandálico que las juventudes de la izquierda abertzale han reivindicado porque “los símbolos españoles no tienen cabida en Euskal Herria”. En 2024, el toro de Osborne de Tudela, el único que quedaba en Navarra, corrió la misma suerte.

La silueta del icónico toro de Osborne, que se recortaba sobre una colina en Rivabellosa (Álava), a apenas un kilómetro de la frontera con Castilla y León, ha desaparecido esta madrugada. Los conductores habituados a circular por ese tramo de la N-1, hoy ya no han podido ver al toro de lidia de casi 14 metros de altura porque, de madrugada, varios jóvenes de Ernai lo han tumbado.

La lista de toros de Osborne que sobreviven en las carreteras españolas era, en septiembre de 2024, de 92. Un mes después, se redujo a 91 con el derribo de la silueta que se levantaba en Tudela. Ahora el listado vuelve a perder otro toro más.

Amparados por la oscuridad de la noche han serrado la base de la estructura metálica y con cuerdas han derribado las chapas de acero. De todo el proceso han dejado constancia en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Sentenciado por "ensalzar el españolismo"

Hace poco más de un año, en octubre de 2024, Ernai llevó a cabo un acto vandálico muy similar. En aquella ocasión el objeto de derribo fue el toro de Osborne de la localidad navarra de Tudela, el único que seguía en pie en la Comunidad Foral. Fue sentenciado a ser derribo por “ensalzar el españolismo” y, en un vídeo de estética muy similar al publicado ahora, varios jóvenes con los rostros cubiertos serraron la base de la figura y la echaron abajo.

El toro de Osborne, que nació como una valla publicitaria de brandy en 1956, se acabó convirtiendo en un símbolo nacional y eso le valió el indulto, cuando en la década de los ochenta se prohibió por ley la instalación de publicidad en la red viaria. Hoy en día, está considerado patrimonio cultural. Un símbolo español que Ernai se ha empeñado en hacer desaparecer del País Vasco, el de Rivabellosa era el último toro que quedaba en las carreteras vascas.