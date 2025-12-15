El ahora arrestado usaba técnicas avanzadas para no ser localizado en las redes

Tomaba fotos en las calles y en las piscinas a menores y las manipulaba con IA para que apareciesen desnudos

Compartir







ÁlavaUn hombre ha sido detenido en Álava acusado de crear imágenes de pornografía infantil a partir de fotografías que tomaba en la calle o en las piscinas a menores y que posteriormente manipulaba con herramientas de inteligencia artificial.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició el pasado mes de agosto cuando ciberagentes de este cuerpo tuvieron conocimiento gracias a las cooperación internacional y a trabajos de monitorización de que un individuo, al parecer, era responsable de la creación de este material delictivo.

La investigación ubicó al presunto delincuente en Álava, tras un proceso complicado ya que el ahora arrestado usaba técnicas avanzadas para no ser localizado en las redes.

Tomaba fotos en las calles y en las piscinas a menores

Los agentes entraron en su domicilio, y le detuvieron como presunto autor de un delito de corrupción de menores mediante producción y tenencia de pornografía infantil por tomar fotos en las calles y en las piscinas a menores y manipularlas con IA para que apareciesen desnudos.

Estas imágenes fueron localizadas en el registro de su casa junto a otro tipo de material intervenido.