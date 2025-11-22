Redacción Andalucía Europa Press 22 NOV 2025 - 18:39h.

El arrestado, de 23 años y vecino de Ronda, guardaba en internet hasta siete vídeos de abuso sexual infantil

La Policía Nacional logró ubicar la dirección IP de acceso al sistema de almacenamiento del contenido pedófilo

MálagaUn joven ha sido detenido por tener pornografía infantil en internet, aunque accedía a los archivos a través de sus ordenadores ubicados en la localidad de Ronda (Málaga). Fue descubierto gracias a una alerta recibida de Estados Unidos.

Así lo ha apuntado la Policía Nacional, que inició la investigación de los hechos para localizar al sospechoso tras una denuncia formulada por el NCMEC o Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados del país americano.

Situaba en territorio español a un usuario que almacenaba, en concreto, material audiovisual de abuso sexual infantil. Los agentes trataron de averiguar dónde se ubicaba la dirección IP utilizada para acceder al sistema donde se almacenaba ese contenido pedófilo.

Siete vídeos de menores realizando prácticas sexuales

Finalmente, siguiendo el rastro consiguieron comprobar que era un vecino de Ronda, a cuyo domicilio se desplazaron para arrestar al chico de 23 años y registrar la vivienda. El presunto autor del delito tenía en su posesión hasta siete vídeos.

En ellos, unos menores realizaban prácticas de índole sexual, de manera explícita. En su casa se le incautaron dos portátiles y un teléfono móvil para volcar su contenido y analizarlo por si existían más archivos del mismo tipo.

Desde la Policía Nacional han recordado a los usuarios de cualquier red social "la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito".

Además, han señalado que es posible denunciar el contenido ilegal a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es.