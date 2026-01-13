Redacción Euskadi 13 ENE 2026 - 12:39h.

El 13 de enero de 2024, presenciaban una carrera en Jundiz cuando un BMW embistió su Polo a 160 kilómetros por hora

Vitoria-GasteizTal día como hoy de hace dos años, Izaro, de 18 años, y Cristian, de 21, morían en una recta del polígono industrial de Jundiz, en Vitoria, mientras presenciaban una carrera ilegal entre dos BMW. Los dos jóvenes estaban, junto a otras dos personas, en su coche, un Polo, cuando un vehículo de alta gama que participaba en la carrera los embistió a 160 kilómetros por hora. El choque fue tan brutal que el techo tuvo que ser cortado y descomprimido para poder socorrer a las víctimas y mató a los dos ocupantes de los asientos traseros, Izaro y Cristian.

La investigación del caso continúa todavía abierta y los conductores de los coches implicados figuran como imputados y perjudicados a la vez. La muerte de Izaro y Cristian, aquel 13 de enero de 2024, llevó a los titulares un fenómeno clandestino que era vox populi en la ciudad y que se venía produciendo de forma reiterada en los últimos, 20 años. Las carreras ilegales son un fenómeno que se repite en otras ciudades, fuera del País Vasco.

A principios de 2024, con la tragedia reciente, las carreras parecieron cesar durante un tiempo, pero la memoria es frágil y en los últimos meses varios operativos policiales han frustrado los intentos de llevar a cabo nuevas quedadas ilegales, normalmente en zonas industriales próximas a la capital alavesa.

Más de 200 personas y 95 vehículos identificados

La última ha sido hace tan solo unos días, en vísperas del segundo aniversario de la muerte de Izaro y Cristian. La Ertzaintza y la Policía Local de Vitoria identificaron, el pasado sábado 10 de enero por la noche, a casi un centenar de vehículos y a 215 personas que al parecer iban a participar o asistir a una carrera ilegal en el polígono industrial de Gamarra.

Además, los agentes tramitaron cinco denuncias por reformas llevadas a cabo en los vehículos en contra de la normativa y retiraron un vehículo por deficiencias técnicas para circular. El pasado mes de diciembre hubo al menos otros dos operativos similares en la capital alavesa.