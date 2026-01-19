Redacción Euskadi 19 ENE 2026 - 19:30h.

El Ayuntamiento de Vitoria estudia lo ocurrido tras las quejas, aunque otros aspirantes aseguran que se sabía y no hicieron nada

Cambia de sexo antes de entrar en prisión por un delito de violencia de género: "Es claramente un fraude de ley"

Vitoria-GasteizLos servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vitoria se han topado con un espinoso asunto: un presunto falso cambio de género por parte de uno de los aspirantes al último proceso selectivo del servicio municipal de Bomberos. El opositor, pese a haber cambiado de sexo en el Registro Civil, no ha cambiado su apariencia física de hombre y ni siquiera ha modificado el nombre en el DNI.

El cambio de sexo le valió, eso sí, para realizar las pruebas físicas de la OPE con el baremo establecido para las candidatas femeninas. Quienes han denunciado el presunto falso cambio de sexo alegan que ese era su único objetivo y que se ha hecho “uso fraudulento de un cambio registral para obtener una ventaja competitiva en una oposición pública”.

Según avanzó el diario digital 'Alea', esta persona participó en pruebas físicas como la de natación con apariencia masculina e incluso solicitó que se le abriesen los vestuarios de hombres. De confirmarse, no sería la primera vez que alguien trata de cometer un fraude alegando un cambio de sexo que se prueba falso. Algunos jueces en España ya han denegado cambios de género de personas que pretendían fraudulentamente sacar partido de la Ley Trans.

Quejas en el Buzón del Ciudadano

En el Buzón del Ciudadano, un canal de participación ciudadana para interactuar con el Ayuntamiento, se ha registrado una reclamación pública al respecto, en ella explican que “en el último proceso selectivo de Bomberos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un aspirante hombre (no transexual) cambió de género en su DNI de hombre a mujer, sin cambiar siquiera el nombre, con el único objetivo de beneficiarse del baremo femenino en las pruebas físicas. Y lo consiguió”.

Según relatan, a pesar de que esta situación era conocida durante el proceso selectivo, “no se tomó ninguna medida”, por lo que esta persona “ha puntuado como mujer en las físicas, ha obtenido una ventaja evidente frente al resto de aspirantes y, como consecuencia, va a entrar en los primeros puestos de la primera formación”.

Quienes denuncian este presunto falso cambio de sexo en esta plataforma online, insisten en que no están “cuestionando la identidad de nadie ni los derechos de las personas transexuales” sino que “se está denunciando el uso fraudulento de un cambio registral para obtener una ventaja competitiva en una oposición pública, desvirtuando completamente el sentido de los baremos diferenciados”.

En este sentido, lamentan que “el Ayuntamiento lo haya permitido sin intervenir, dejando en evidencia que el sistema es vulnerable y que quien decide jugar sucio sale beneficiado”. En este sentido, exigen “una explicación clara, una revisión de lo ocurrido y, sobre todo, que se establezcan criterios para que esto no vuelva a repetirse”, porque “los procesos selectivos deben basarse en mérito, capacidad e igualdad real de condiciones”. Así, “cuando se permite este tipo de situaciones, se perjudica a opositores que compiten limpiamente y se pierde toda credibilidad en el proceso” y “si hacer trampas sale gratis, el problema no es solo del que las hace, sino de quien las consiente”. “Esto no es igualdad. Esto no es justicia. Esto es aprovecharse de un vacío legal para falsear la competición”, recalcan.