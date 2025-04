Ana Rosa critica la decisión sobre el transexual que no será juzgado por violencia de género: "Es una mierda"

La Justicia no ve fraude de ley en el maltratador que dice ser mujer, la transgénero Candy responderá a un juez ordinario y no ante uno de Violencia sobre la Mujer.

'El Programa de Ana Rosa' ha tratado la polémica noticia durante el programa de este miércoles 23 de abril del 2025 y la presentadora no ha podido evitar reaccionar a la decisión judicial: "Agrede a una mujer siendo hombre. En ese momento le condenan y se inicia el procedimiento. Dice que ahora es Candy... Tú lo que eres es un jeta internacional", ha comenzado diciendo la presentadora.

Candy, que en 2023 fue condenado en firme a 15 meses de cárcel por quebrantar la orden de alejamiento sobre su ex y por un delito de amenazas (pena que todavía no ha cumplido), está acusado ahora de presunta violencia doméstica, lesiones y maltrato a su ex mujer, con quien tiene dos hijos tras 10 años de matrimonio. Cándido, recordemos, ya pasó 18 meses entre rejas por malos tratos a una pareja anterior.