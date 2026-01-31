La investigación apunta a un posible móvil sentimental tras una discusión por celos

La mujer detenida por matar a su marido en Bilbao confesó el crimen a su hija pequeña, que alertó al 112

Compartir







BilbaoLa Ertzaintza detenía este viernes a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según informaban fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Agentes de la Policía vasca se desplazaron hasta el domicilio de la pareja, en el quinto piso del número 12 de la calle Maurice Ravel, tras recibir pasadas las diez de la mañana un aviso de un presunto homicidio. Al llegar, los agentes encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

La mujer le habría seccionado los genitales

Según recoge Diario Vasco, la investigación apunta a un posible móvil sentimental tras una discusión por celos. Al parecer, la mujer habría acuchillado a su marido y le habría llegado a seccionar los genitales.

Según este mismo medio, la mujer confesó el crimen a su hija pequeña por teléfono, y esta fue quien dio aviso a las autoridades: "Mi madre mató a mi padre", gritó a los primeros agentes que llegaron al domicilio.

PUEDE INTERESARTE Una mujer asesinada y un hombre herido grave tras una agresión a manos del hijo de ambos en Algeciras, Cádiz

Los agentes encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. La mujer, que también se encontraba en el domicilio, confesó a los policías que había matado a su pareja, por lo que fue detenida como autora del homicidio

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este sábado, la Ertzaintza mantiene bajo su custodia a la mujer, mientras la Ertzaintza mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.