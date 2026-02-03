El menor en estado crítico tras caer de un segundo piso en Álava es "un niño muy movido"

El menor continúa ingresado en estado crítico tras caer desde un segundo piso

Algunas personas cercanas a la familia han asegurado que el menor "es un niño muy movido y tiene obsesión con las puertas"

ÁlavaUn niño de 4 años resultaba herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion. El suceso se produjo pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa, desde una altura de dos pisos.

Hasta la localidad se trasladaron efectivos del Servicio Riojano de Salud así como un helicóptero de Osakidetza, que aterrizó en el campo de fútbol del municipio, para evacuar al niño al Hospital de Cruces, que cuenta con helipuerto. Se da la circunstancia de que en el momento de los hechos, se estaba disputando en el 'Oion Arena' el partido de fútbol de juveniles entre La Oyonesa y el Alfaro que ha tenido que suspenderse para que aterrizara el helicóptero, ya que era el único lugar del municipio donde podía hacerlo.

El menor se encuentra en estado crítico.

"Es un niño muy movido"

Por el momento las autoridades se encuentran investigando las causas del incidente, aunque fuentes del Departamento vasco de Seguridad señalaban que todo apuntaba a que la caída del menor habría sido accidental.

Algunas personas cercanas a la familia han asegurado que el menor "es un niño muy movido y tiene obsesión con las puertas", según recoge El Correo. Además, han informado que el padre del pequeño se encontraba en el interior del domicilio cuando ocurrieron los hechos, y se habría encontrado de pronto "el balcón abierto".

Según ese mismo diario, fue el propio padre del pequeño el que dio el aviso a las autoridades de lo ocurrido. Según los testigos, el hombre se encontraba "bloqueado por completo. Pronto llegaron sus amigos y allegados para arroparle, pero tenía la cara desencajada".

En ese momento la madre del niño se encontraba junto a otro hijo de dos año fuera del País Vasco.