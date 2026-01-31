Muere una mujer al caer unos 60 metros de un camino en Santa Maria de Besora, Barcelona

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a mediodía y se han personado con un helicóptero

BarcelonaUna mujer de 65 años ha muerto este sábado a mediodía al caer de unos 60 metros en la zona del camino de Bufadors en Santa Maria de Besora (Barcelona). Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 13:02 horas, han ido en helicóptero con personal de la unidad GRAE y han tenido que llevar otro porque era difícil rescatarla.

También han intervenido el SEM (incluido un helicóptero medicalizado) y los Mossos d'Esquadra, informan los bomberos en un comunicado. Este sábado, han hecho varios rescates y búsquedas en el medio natural, y han pedido extremar la precaución el domingo porque prevén más gente al mejorar las condiciones meteorológicas.

Atienden a una mujer que se había caído en la Cueva del Areny

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado hoy en otros servicios en el medio natural: en Mont-Roig del Camp, dos dotaciones terrestres, entre ellas la unidad GRAE han atendido a una mujer que había caído en la Cueva del Areny. Tras hacerle una primera atención sanitaria, le trasladaron con camilla hasta un camino accesible para una ambulancia del SEM, que le evacuó a un centro sanitario.

En Collbató, una dotación terrestre asistió a un hombre de nacionalidad extranjera, que llamó al 112 (14.48 horas) para informar de que se había desorientado por la zona del camino de Pollegons. Los Bomberos le han localizado, sano y salvo, y le han acompañado hasta una zona segura desde la que ha podido regresar. No ha necesitado atención sanitaria.