Cae parte del techo de una vivienda en Cádiz sobre la cama donde dormían dos niñas pequeñas

Rocío Amaro Europa Press 02 FEB 2026 - 11:58h.

Los Bomberos han actuado en una vivienda de Cádiz capital donde se ha desprendido el revestimiento de escayola de un techo en un dormitorio, cayendo sobre una cama doble donde dormían dos niñas

Se desploma parte del techo de una casa sobre las camas de dos niños en una barriada de Jerez

Compartir







CádizEfectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han actuado en la madrugada de este lunes en una vivienda del centro histórico de Cádiz capital donde se ha desprendido el revestimiento de escayola de un techo en un dormitorio, cayendo sobre una cama doble donde dormían dos niñas, que tras el siniestro no presentaban heridas visibles.

Según ha explicado el Consorcio Provincial de Bomberos, los hechos se han producido sobre las 4,15 horas en una vivienda de la calle Ceballos, en el centro histórico de la ciudad.

Allí, en el dormitorio de una vivienda se ha producido el desprendimiento parcial de varias bovedillas y del revestimiento de escayola de un techo, posiblemente originado por una filtración de agua en el forjado, cayendo sobre una cama doble donde dormían dos niñas menores.

Según ha indicado el Consorcio de Bomberos, a su llegada ninguna de las menores presenta heridas visibles, aunque han sido trasladadas a un centro hospitalario para una valoración médica preventiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Finalmente, ha señalado que como consecuencia del desprendimiento del techo se ha decidido clausurar el dormitorio e informar al área de Urbanismo municipal para que realice las valoraciones oportunas.

Otros sucesos parecidos en los últimos días provocados por las lluvias

Este desprendimiento, causado por una posible acumulación de agua, no es el único de estas características que la provincia de Cádiz ha sufrido en los últimos días.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento que azotan a toda la comunidad andaluza, se ha cebado especialmente con varios municipios gaditanos, concretamente con Jerez de la Frontera.

Hace tan solo tres días, el techo de escayola de un establecimiento hostelero jerezano se desprendió sobre varios clientes. El incidente, ocurrido en la calle Manzano de la localidad, provocó al menos seis heridos de distinta consideración, según informaron en su momento los servicios de emergencias 112 Andalucía.

Un techo cayó sobre la cama de dos hermanos menores

Otro suceso, que recuerda especialmente al ocurrido esta misma mañana, ocurría hace dos semanas en la barriada de La Asunción, en Jerez, cuando medio techo de un bajo se desprendió y cayó directamente sobre las camas de dos hermanos, nietos de la propietaria de la vivienda. Por fortuna, los pequeños no se encontraban en casa en ese momento, ya que habían salido al colegio, lo que evitó una tragedia.