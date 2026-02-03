Prisión provisional para el hombre que acuchilló en la cara y el abdomen a su expareja en Getxo

Redacción Euskadi 03 FEB 2026 - 13:24h.

Al parecer el ataque se produjo porque la mujer había roto la relación y él no aceptaba su decisión

BilbaoEl hombre detenido por intentar asesinar de varias puñaladas a su expareja en Getxo, el sábado, ha pasado ya su primera noche en la cárcel, después de que el juez decretara ayer para él prisión provisional.

Los hechos, según publica El Correo, tuvieron lugar en plena calle, sobre la una y media del mediodía del pasado sábado 31 y cerca del domicilio de la víctima. Varios testigos presenciaron el ataque de este individuo a la que había sido su pareja.

El hombre la apuñaló con un cuchillo de cocina en la cara y el abdomen, presuntamente, porque no aceptaba que la relación había terminado y pensaba que ella había iniciado una nueva relación.

La mujer permanece ingresada en el hospital de Cruces a donde fue trasladada en ambulancia y donde fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Mientras tanto, el agresor fue localizado y detenido por la Policía Local cerca de la zona donde se produjo el intento de asesinato.

Navajazo en el cuello

No ha sido el único incidente violento que se ha registrado este fin de semana en Getxo. La madrugada del sábado, la Ertzaintza detuvo a un menor como presunto autor de un delito de lesiones graves tras asestar dos navajazos en el cuello y la espalda a un joven de 18 años, que tuvo que ser evacuado al hospital con heridas de gravedad.

El altercado tuvo lugar en un parque del barrio de Las Arenas, sobre la una de la madrugada. Al parecer, el menor de 15 años acompañado por otras tres personas, se ha dirigido a tres chavales sentados en un banco y ha comenzado a discutir con ellos mostrando una actitud agresiva. Tras esgrimir una navaja, los tres chavales han salido corriendo en diferentes direcciones y ha alcanzado a uno de ellos, asestándole dos navajazos, uno en el cuello y otro en la espalda.

Tras estos hechos, el presunto autor huyó y fue localizado poco después en su domicilio donde se procedió al arresto. La víctima tuvo que ser auxiliada por varios ciudadanos y por un ertzaina que le taponó la herida del cuello, después fue trasladado al hospital donde quedó ingresado.