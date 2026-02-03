Las autoridades tratan de esclarecer la motivación del ataque: la víctima sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y una fractura de mandíbula y extremidades superiores

Herida de gravedad una mujer tras sufrir una agresión en su vivienda, en Sevilla la Nueva, Madrid: huesos rotos y el cuerpo quemado

La Guardia Civil investiga la brutal agresión registrada ayer, lunes 2 de febrero, perpetrada contra una mujer a la que causaron quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo. Además, la atacaron justo cuando entraba en su casa con su bebé en brazos y la dejaron con una fractura de mandíbula, así como en sus extremidades superiores.

Los hechos ocurrieron en el municipio madrileño de Sevilla La Nueva, a la entrada de un domicilio ubicado exactamente en la calle Constitución. Allí, según las primeras investigaciones, dos individuos, presuntamente desconocidos, la asaltaron nada más entrar en su vivienda, donde estaban esperándola.

Las autoridades investigan con todas las hipótesis abiertas ¿Fue un ajuste de cuentas?

En el momento en que se produjo la agresión, la víctima llevaba a su bebé en brazos y acababa de dejar a sus otros dos hijos en el colegio, tal como señala El Mundo, que indica que el pequeño, afortunadamente, resultó ileso en el ataque.

Por ahora, las autoridades trabajan con todas las hipótesis abiertas sobre las causas de lo ocurrido y la motivación de la brutal agresión. Inicialmente, y por el momento, se descarta un caso de violencia machista, mientras cobra fuerza la línea que analiza si lo ocurrido podría estar relacionado con un ajuste de cuentas. No obstante, y por ahora, los investigadores continúan desarrollando su trabajo a la espera de dar con resultados concluyentes.

Según el citado medio, el marido de la mujer agredida es propietario de una tetería y acababa de abrir una peluquería. Además, desde hacía poco tiempo le habían visto conduciendo un vehículo de alta gama; un porsche cayenne.

La brutal agresión contra la mujer en Sevilla La Nueva, Madrid

En el marco del trabajo para esclarecer las causas de la terrible agresión, por otro lado, los investigadores también analizan si las quemaduras que le provocaron en el 40% de su cuerpo fueron provocadas por un líquido abrasivo rociado sobre ella, como se ha apuntado desde un primer momento.

En ese sentido, cabe destacar que, además de los servicios del Summa 112 y la Guardia Civil, hasta el lugar también se desplazaron rápidamente los Bomberos de la Comunidad de Madrid tras recibir el aviso, dado que también se alertó, a alrededor de las 10:00 horas, de que además de una agresión en el número 14 de la calle Constitución se había desatado un pequeño incendio en la cocina del inmueble, el cual fue rápidamente sofocado sin que se registrasen daños importantes en la estructura del edificio.

Tras llegar al lugar, el personal del SUMMA 112 atendió a la víctima, gravemente malherida. Debido a sus lesiones, tuvo que ser intubada, estabilizada y trasladada en estado muy grave al Hospital La Paz.